El ataque militar de Estados Unidos a un buque relacionado con el narcotráfico en el Pacífico, tensó la relación del país con Colombia. Específicamente entre Marco Rubio y Gustavo Petro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, rechazó el ataque al buque bajo la dirección de Donald Trump, en el que murieron dos personas, reveló Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se pidió a Estados Unidos cesar los ataques y respetar las normas que dicta el derecho internacional.

Declaraciones que dieron inicio a un pleito mediático entre Gustavo Petro -de 65 años de edad- y Marco Rubio -de 54 años de edad-.

Marco Rubio llama ‘loco’ a Gustavo Petro

Sin filtros, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, llamó ‘loco’ al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice es la única fuente de problemas en la relación bilateral.

Marco Rubio sostiene que aunque las autoridades colombianas son “muy proestadounidenses” incluso socios confiables, el liderazgo actual del país es un “lunático” y además “deficiente”.

“El único problema de Colombia es su presidente lunático. El tipo es un lunático, un lunático y no está bien” Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos

Por lo que el diplomático conservador estadounidense, Gustavo Petro no debería estar en el poder.

“Es muy impopular en Colombia. No sé si vieron hoy que el Congreso colombiano votó, creo que fue algo como 72 contra 20, para designar al régimen venezolano como una organización narcoterrorista. Así que eso demuestra que es una lástima que el pueblo colombiano tenga que soportar a este tipo hasta mayo del próximo año” Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos

Según éste, el mandatario colombiano no es un buen aliado en la ofensiva contra los carteles de la droga, lucha que continuarán.

Además de que la política antidrogas de Gustavo Petro no cumpliría con los estándares exigidos por Washington, lo que habla de que no existe una colaboración entre ambos países.

Donald Trump llama ‘matón’ a Gustavo Petro

Al igual que Marco Rubio, Donald Trump rechazó la petición de Gustavo Petro, no frenarán sus operativos antidrogas y para dejarlo claro, se le lanzó en insultos.

Donald Trump llamó “matón y mal tipo” a Gustavo Petro, además de acusarlo de “fabricar muchas drogas”.

Ante esto, el presidente de Colombia dijo estar siendo calumniado por lo que, de ser necesario, recurrirá a la ley para defenderse:

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense“ Gustavo Petro. Presidente de Colombia

Así como reiteró su postura sobre el último ataque de Estados Unidos en el Pacífico:

“Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá” Gustavo Petro. Presidente de Colombia

