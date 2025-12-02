El presidente Gustavo Petro, enfrentó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump y salió en defensa de los avances que ha conseguido Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU” Gustavo Petro

Petro defiende lucha contra el narcotráfico en Colombia ante amenazas de ataques de Trump

Luego de que el presidente Donald Trump lanzó una nueva advertencia en contra de Colombia al señalar que podría lanzarse un ataque, Gustavo Petro defendió el trabajo que se realiza contra el narcotráfico.

Fue por medio de un mensaje que compartió en X que el mandatario sudamericano retó a su homólogo de Estados Unidos para que vaya a Colombia y se sume a las acciones que se efectúan contra la producción de narcóticos.

Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía" Gustavo Petro

En específico, lo instó q eu participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que aseveró, se concretan a diario, por lo que aseveró, ya han sido anulado 18 mil 400 unidades de ese tipo.

Al elevar la crítica, resaltó que la destrucción de los laboratorios destinados a la producción de enervantes, se ha logrado sin el uso de misiles, por lo que insistió en invitar a Trump para enseñarle cómo hacerlo.

Petro defiende lucha de Colombia contra el narcotráfico ante amenazas de Trump (@petrogustavo/X)

Gustavo Petro revira son advertencias a Trump: “despertará el Jaguar”

Al salir en defensa de la lucha contra el narcotráfico, Petro le exigió a Trump que deje de lanzar amenazas contra la soberanía de Colombia, pues sentenció con el mismo tono amenazante que puede despertar “al Jaguar”.

Así lo sentenció al señalar que el continuar con ese discurso violento que implica advertencias contra la soberanía de Colombia, puede ser interpretado como una abierta declaración de guerra.

“Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas” Gustavo Petro

En ese sentido, le pidió que ponga un alto al discurso amenazador que dijo, daña “dos siglos de relaciones diplomáticas”, tras lo cual lo emplazó a que también pare con las calumnias que le ha hecho.

Finalmente, Gustavo Petro expuso que si hay un país que se ha sumado a ayudar a detener el trafico de miles de cocaína para evitar daños a los ciudadanos de Estados Unidos, es es justamente Colombia.

Donald Trump amenazó con atacar a Colombia por producción de cocaína

El mensaje de Gustavo Petro contra Donald Trump, se dio luego de que el presidente de Estados Unidos amenazó con la posibilidad de lanzar un ataque en contra de Colombia por el tema de la cocaína.

En un mensaje ante medios de co

municación, Donald Trump refirió que cuenta con informes en los que se establece que en Colombia hay “plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (a Estados Unidos)“.

Con respecto a dicha situación, el presidente de Estados Unidos sentenció que se podría lanzar un ataque, pues “cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto”.