Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se llevó un mensaje de Donald Trump donde aseguró que es “líder del narcotráfico” asegurando que no ha hecho nada para detenerlo.

Por otra parte, Gustavo Petro reaccionó al mensaje que le dejó el presidente de Estados Unidos, apuntando a la grosería de su país y la ignorancia que tiene hacia Colombia.

Donald Trump estalla contra Gustavo Petro asegurando que es el “líder del narcotráfico” en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje el 19 de octubre por su red social Truth Social, donde estalló contra Colombia y su presidente Gustavo Petro.

Donald Trump aseguró que Gustavo Petro es un “líder del narcotráfico” apuntando a que es él quien incentiva la “producción masiva de drogas” en Colombia que luego venden a Estados Unidos.

Asimismo, señaló que el narcotráfico “es el mayor negocio de Colombia”, siendo que Gustavo Petro “no hace nada para detenerlo” porque al final le funciona para sus finanzas.

Ante ello, Donald Trump aseguró que no volverá a pagar “subsidio” a Colombia que está disfrazada de una “venta masiva de drogas” a su país.

Por otra parte, advirtió a Gustavo Prieto que él debe cerrar “los campos” donde se produce la droga o Estados Unidos tendrá que intervenir para hacerlo y “no será bien recibido”.

Donald Trump llama "líder del narcotráfico" a Gustavo Petro, presidente de Colombia. (@realDonaldTrump)

Gustavo Petro responde a Donald Trump y le argumenta que lo que tiene es ignorancia de Colombia

El presidente de Colombia ya se enteró de lo que Donald Trump le dijo acusándolo de ser “líder del narcotráfico”, pero Gustavo Petro respondió y solo ve ignorancia del presidente de Estados Unidos.

En un primer punto Gustavo Petro explicó que no puede ser “líder del narcotráfico” señalando que no es negociante sino socialista, por lo que no le importan “los business”.

“Si no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”. Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Sin embargo, llamó a Donald Trump “grosero e ignorante” de Colombia, recordando que el representante de Estados Unidos en su país leyó Cien Años de Soledad, el libro de Gabriel García Marquéz, apuntando a que “seguro aprenderá de la soledad”.

Por otra parte, explicó a Donald Trump que la codicia es lo que más perjudica a las personas, porque en sí “la vida es más poderosa”.