Se ha revelado que la Fiscalía de Colombia ha pedido prisión para Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro en proceso por corrupción.

Se adelanta la audiencia contra Nicolás Petro; piden prisión para el hijo del presidente de Colombia

Se dio a conocer que la audiencia de Nicolás Petro Burgos, hijo de Gustavo Petro, se adelantó y la Fiscalía de Colombia pidió cárcel ya que habría actuado para favorecer la entrega de al menos dos contratos entre la Fundación Conciencia Social, Fucoso y la Gobernación del Atlántico.

Esto de acuerdo con las declaraciones de la fiscal Lucy Laborde durante la audiencia en contra de Nicolás Petro ante un juez de Barranquilla, Colombia al asegurar que el hijo de Gustavo Petro se apropió de recursos cuando era diputado del Atlántico.

“Esta delegada solicita imponer al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, medida de aseguramiento de prisión preventiva contra peral en establecimiento carcelario conforme al artículo 307 literal A del código de procedimiento penal” Fiscal de Colombia, Lucy Laborde

🇨🇴 | URGENTE: La Fiscalía solicitó cárcel para Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano. pic.twitter.com/gkEi1mQ2RN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 2, 2025

De acuerdo con la fiscal, aseguró que Nicolás Petro conocía lo que estaba haciendo cuando ejecutaba las conductas ilícitas, ya que tenía la capacidad de comprender, conocer y tener interés en dichos contratos.

La defensa de Nicolás Petro solicitó explicaciones adicionales durante la audiencia, por lo que la fiscal reveló que hay riesgos procesales en el caso del hijo de Gustavo Petro que lo imposibilitan continuar el proceso en libertad.

Sin embargo, pese a la petición de prisión para Nicolás Petro, aún se desconoce si el juez aceptará la solicitud.

Cabe recordar que Nicolás Petro está acusado de haber influido de manera indebida en contratos que estaban destinados a programas sociales, cuyos recursos públicos estaban destinados a adultos mayores y niños con discapacidad.