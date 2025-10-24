Ser esposa de Gustavo Petro inevitablemente pone en la mira a la muy conservadora Verónica Alcocer, quien hoy es la primera dama de Colombia.

¿Quién es Verónica Alcocer?

Verónica del Socorro Alcocer García se define como una activista. Desde el 7 de agosto de 2022 es la Primera Dama de Colombia, debido a que está casada con el Presidente Gustavo Petro, de 65 años de edad.

En Instagram la encuentras como veronicalcocerg, plataforma donde comparte sus labores sociales así como parte de su día a día.

¿Qué edad tiene Verónica Alcocer?

Verónica Alcocer nació en Sincelejo, municipio de Colombia, el 26 de mayo de 1976 por lo que actualmente tiene 49 años de edad.

¿Quién es el esposo de Verónica Alcocer?

Verónica Alcocer está casada con Gustavo Petro, a quien conoció a principios del año 2000, cuando éste viajó a Sincelejo para dar una conferencia en la Corporación Universitaria del Caribe.

Aunque el flechazo no fue instantáneo, Verónica Alcocer y Gustavo Petro se casaron ese mismo año.

¿Qué signo zodiacal es Verónica Alcocer?

A Verónica Alcocer la rige el signo zodiacal de géminis.

¿Cuántos hijos tiene Verónica Alcocer?

Verónica Alcocer es madre de tres. Con Gustavo Petro tiene dos hijas y es madre de un varón, fruto de una relación anterior. Ellos son:

Sofía Petro Alcocer

Antonella Petro Alcocer

Nicolás Alcocer Petro

¿Qué estudió Verónica Alcocer?

Verónica Alcocer Alcocer estudió derecho en Corporación Universitaria del Caribe, aunque intentó varias veces titularse, no lo logró.

¿En qué ha trabajado Verónica Alcocer?

fungió como consejera cuando de Gustavo Petro cuando éste era alcalde de Colombia. Se desempeña como activista social; ha impulsado programas para niños, adolescentes y personas de la tercera edad.

Participó en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Es la presidencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Fue distinguida como “embajadora en misión especial”, al representar a Colombia en otros países. Derivado de esto se reunió con importantes figuras como:

Yuko Kishida, de 61 años de edad, quien es esposa del primer ministro japonés, Fumio Kishida, de 68 años de edad.

El papa Francisco

Cilia Flores, de 69 años de edad, quien es la primera dama de Venezuela.

El Presidente Nicolás Maduro, de 62 años de edad.

La reina Letizia de España, de 53 años de edad.

La reina Máxima de los Países Bajos, de 54 años de edad.