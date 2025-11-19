El presidente de Colombia, Gustavo Petro de 65 años de edad, ha publicado sus gastos oficiales, tras ser vinculado con el narcotráfico al ser incluido en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

“He publicado mis cuentas desde el 2022 hasta la fecha, y quisiera que fuera desde más atrás, para que no quede duda de mis ingresos. Pueden investigar lo que quieran sobre ellas y comparar con mi declaración de renta que he hecho pública también”. Gustavo Petro

Dichos documentos de los gastos oficiales de Gustavo Petro, también sorprenden al incluir un pago nada más ni menos que a un table dance en Portugal.

Y aunque la cantidad gastada por Gustavo Petro en un table dance en Portugal es mínima, de 209,969 pesos colombiano o mil 28.02 pesos mexicanos , el hecho que llama la atención es el tipo de lugar al que acudió al ser un mandatario.

Pues Gustavo Petro habría registrado este gasto en mayo de 2023 en el Ménage Strip Clubde Lisboa, Portugal, momento en el que el presidente colombiano se encontraba en una visita de trabajo el 6 y 7 de mayo de ese año.

Gustavo Petro publica gastos oficiales; documentos incluyen un pago a un table dance en Portugal (Gustavo Petr)

Estos otros gastos oficiales reportó Gustavo Petro con tienda de lujo y viajes

Los gastos del presidente de Colombia, Gustavo Petro no paran, además de table dance en Portugal pues también se revelan pagos en tiendas de lujo en Estados Unidos y Europa.

Por lo que se incluyen pagos de Gustavo Petro en t iendas como El Corte Inglés, Zara, Saks Fifth Avenue y Nordstrom, Gucci, Prada y La Rinascente.

Asimismo, los gastos oficiales de Gustavo Petro también derivan en hoteles, restaurantes, abonos a una hipoteca, farmacias y demás.