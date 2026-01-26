Se viralizó el video de cuando Guns N’ Roses rompió una piñata de Donald Trump en 2016, durante un concierto en Estados Unidos.

Esto ante la situación que se vive en Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos por los ataques de ICE.

Este hecho violento revivió las críticas hacia el presidente de Estados Unidos con el momento en que Guns N’ Roses invitó a sus fans a “romper” la piñata de Donald Trump.

Se viraliza viejo video de Guns N’ Roses rompiendo piñata de Donald Trump

En abril de 2016, Guns N’ Roses dieron dos conciertos en la CDMX y uno de los momentos más emblemáticos del show fue cuando rompieron una piñata de Donald Trump.

Dicho video se volvió viral de nuevo tras las duras críticas por las medidas migratorias de Donald Trump y los disturbios en Minneapolis por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El concierto de Guns N' Roses se convirtió en un concierto anti-Trump, y ellos junto con algunos espectadores, colgaron al gigante Donald Trump y lo golpearon. — Cesar Lopez (@Alcesarlosuyo) January 25, 2026

Guns N’ Roses criticaron a Donald Trump en su campaña de 2016, por lanzar amenazas a México sobre un muro fronterizo.

Durante su concierto en la CDMX en 2016, Guns N’ Roses colocaron una piñata en el escenario y subió a varios de sus fans a que “rompieran la piñata” de Donald Trump.

A casi 9 años de este suceso, el video ha vuelto a la memoria de los fans de Guns N’ Roses y de quienes están en contra de Donald Trump.

Dicho video fue difundido en 2016 por el portal TMZ y se nota la rabia que algunos fans aplicaron al golpear la piñata.

En 2016, Guns N' Roses colgó una piñata de Donald Trump durante un concierto (Especial )

Minneapolis vive una segunda tragedia por acciones del ICE

En un mes, el ICE ha matado a estadounidenses: Renee Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, quienes estaban en contra de los ataques contra migrantes en Minneapolis.

El sábado 24 de enero se registró un nuevo atentando contra un estadounidense en Minneapolis, donde agentes forcejearon y presuntamente asesinaron a Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años de edad.

Un agente disparó en diversas ocasiones contra Alex Jeffrey Pretti, incluso siguió disparando una vez que el hombre ya estaba inconsciente.