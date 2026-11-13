Guillermo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, habría huido a Estados Unidos, donde actualmente se encuentra bajo protección en ese país.

La información fue dada a conocer por The New York Times, medio que aseguró que Guillermo Zuany colaboró por meses con la CIA para ejecutar el polémico operativo de seguridad en Chihuahua.

The New York Times asegura que Estados Unidos está protegiendo a Guillermo Zuany

The New York Times reportó que, según funcionarios mexicanos y estadounidenses, Guillermo Zuany salió de México para evitar su detención, luego de que se giraron órdenes de aprehensión en su contra.

Revelan donde estaría Guillermo Zuany y cómo habría llegado ahí (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

La publicación señala que Guillermo Zuany habría coordinado durante más de seis meses a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y habría facilitado su entrenamiento y operación en territorio mexicano.

El caso del exfiscal salió a la luz tras un accidente automovilístico ocurrido en abril de 2026 en Chihuahua, en el que murieron dos agentes estadounidenses y dos integrantes de las fuerzas de seguridad estatales.

De acuerdo con The New York Times, Estados Unidos habría cancelado la visa de Guillermo Zuany a finales del año pasado, luego de acusarlo de tener presuntos círculos con el crimen organizado.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos restituyó el permiso de Guillermo Zuany, presuntamente, tras facilitar la colaboración entre la CIA y las fuerzas estatales de Chihuahua.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál es el lugar exacto donde se encuentra Guillermo Zuany ni el gobierno de Estados Unidos ha confirmado que lo esté protegiendo tras su colaboración.