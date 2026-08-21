Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, aseguró que su administración ha recibido a más de 2 mil mexicanos deportados de Estados Unidos en lo que va de 2026.

De acuerdo con Bernardo Arévalo, la llegada de ciudadanos mexicanos se efectúa bajo un esquema temporal, por lo que son enviados de regreso a su país en un plazo que no supera las 24 horas a su arribo.

Guatemala rechaza servir como refugio para mexicanos deportados de Estados Unidos

El gobierno de Guatemala afirmó que durante 2026 han recibo a más de 2 mil mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump.

Arévalo manifestó que este hecho no implica bajo ninguna circunstancia que Guatemala esté funcionando bajo la figura de un “tercer país seguro”, desvinculándose de políticas de asilo aplicadas por Estados Unidos.

Avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se prepara para deportar migrantes (@PressSec | X )

El presidente indicó que las deportaciones de mexicanos se realizan compartiendo aeronaves con guatemaltecos, y todos los gastos generados por esta acción son solventados en ocasiones de manera tripartita, por Estados Unidos, Guatemala o México.

Por su parte, el Gobierno de México reaccionó manifestando su total desacuerdo con el procedimiento estadounidense de trasladar a sus connacionales a Centroamérica en lugar de devolverlos de forma directa.

Por ello, México confirmó que realiza todas las gestiones necesarias para asegurar un retorno digno a su país, recordando que toda persona mexicana tiene derecho constitucional a ingresar a su nación de origen.

Según analistas de la Oficina de Washington para América Latina, esta maniobra del gobierno de Trump busca emitir un fuerte mensaje de disuasión para que los migrantes eviten intentar ingresar nuevamente a territorio estadounidense.

Ello demostrando que permanecer de manera indocumentada en los Estados Unidos conlleva consecuencias drásticas como ser deportados a países de los que ni siquiera son ciudadanos.