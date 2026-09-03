Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo por la decisión de Estados Unidos de deportar a ciudadanos mexicanos hacia países de Centroamérica durante la mañanera del 3 de septiembre de 2026.

“No estamos de acuerdo. No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica. Ninguna razón” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta de México -de 64 años de edad- explicó que, además de rechazar la acción del país vecino, una vez que connacionales llegan a países centroamericanos, consulados mexicanos entran en acción.

“Tenemos un acuerdo con estos países y nuestros consulados están pendientes en el momento en que llegan, los recibe el consulado y tenemos contratados vehículos para que puedan subir a los vehículos y puedan venir de inmediato a México y aquí se les atiende con México te Abraza” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Casi 3 mil ciudadanos mexicanos han sido enviados a Centroamérica

Complementando la información, Sergio Salomón, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), confirmó que la inconformidad ya ha sido manifestada mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación por lo que actualmente con Washington se está buscando una solución al traslado de connacionales a terceros países.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el funcionario -de 57 años-, se tiene registrados 2 mil 900 ciudadanos mexicanos enviados a Guatemala y Honduras, y 20 connacionales a Costa Rica. Todos ellos ya regresaron al país.

El titular de INM explicó que al enterarse de estos casos, la cancillería activa a los consulados correspondientes para localizar a los connacionales, brindarles asistencia y coordinar su regreso a México.

Ciudadanos enviados a Guatemala y Honduras, son trasladados por tierra hacia la frontera sur.

Los connacionales que fueron enviados a Costa Rica, son repatriados vía aérea directamente al AIFA.

“Reciben un trato humano. Agradecemos a los países que nos hacen el favor de recibirlos”, destacó. Sergio Salomón. Titular del INM

Sergio Salomón asegura que el proceso no es complicado. En territorio mexicano, connacionales reciben una carta de repatriación y de forma inmediata son incorporados al programa México te Abraza.