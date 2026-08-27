El Gobierno de Chiapas mantiene en operación el Centro de Atención a Personas Repatriadas en Tapachula, instalado desde agosto de 2025 para brindar atención a mexicanos repatriados desde Estados Unidos que, en algunos casos, son trasladados primero a Guatemala y posteriormente regresados a México.

El centro se encuentra en el estacionamiento del Estadio Olímpico de Tapachula y cuenta con nueve carpas equipadas con aire acondicionado, distribuidas en un área de aproximadamente 100 metros cuadrados.

En este espacio participa personal de distintas dependencias para orientar a las personas repatriadas y proporcionarles servicios básicos y apoyo económico, debido a que muchas regresan al país sin identificaciones, dinero u otros recursos.

¿Qué servicios ofrece el Centro de Atención a Personas Repatriadas en Tapachula?

El centro cuenta con instalaciones y servicios básicos para atender a los mexicanos que regresan al país, entre ellos:

Dormitorios separados para hombres y mujeres, equipados con literas.

Regaderas.

Atención médica.

Baños portátiles.

Bebederos de agua.

La seguridad del centro está a cargo de la Guardia Nacional, mientras que elementos de la policía local realizan patrullajes de manera esporádica.

La atención se desarrolla mediante un esfuerzo interinstitucional en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte de la estrategia nacional para brindar atención integral a las personas mexicanas repatriadas.

Centro de migrantes en Tapachula incluye el programa “México te Abraza”

El Centro de Atención a Personas Repatriadas forma parte de la estrategia “México te Abraza”, impulsada por el Gobierno de México para atender a los connacionales que regresan al país.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que Tapachula es uno de los puntos estratégicos dentro del proceso de repatriación. Por ello, el centro busca proporcionar atención integral a las y los mexicanos que regresan de Estados Unidos.

Entre los servicios contemplados dentro de esta estrategia se encuentran:

Atención médica y psicológica.

Asesoría y orientación jurídica.

Apoyo para realizar trámites como la afiliación al IMSS, la CURP y actas de nacimiento.

Vinculación con programas de Bienestar.

Orientación y vinculación con opciones de empleo.

De esta manera, el Centro de Atención a Personas Repatriadas en Tapachula, Chiapas, busca facilitar el regreso de los mexicanos repatriados y brindarles apoyo durante su reincorporación al país.