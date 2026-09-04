Pese a inconformidades manifestadas mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Estados Unidos intensificó deportaciones.

A lo largo de este semana, al menos nueve vuelos operados por las empresas Global Crossin Airlines y Eastern Air Express con mil 200 pasajeros mexicanos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, una de las cuatro terminales aéreas del país dispuestas por México y Estados Unidos para deportaciones.

De acuerdo con información dada a conocer por La Jornada:

El día lunes 31 de agosto de 2026 se registró un vuelo.

El martes 1 de septiembre de 2026 se registraron tres vuelos.

El miércoles 2 de septiembre de 2026 hubo tres vuelos más.

El jueves 3 de septiembre de 2026 llegaron dos aeronaves.

Las aeronaves llegaron procedentes de ciudades estadunidenses como El Paso, Texas; La Mesa, Arizona; Harlingen, Texas; Alexandria, Luisiana, entre otras.

Una vez en territorio mexicano, los pasajeros originarios del centro y norte del país fueron traslados vía terrestre del aeropuerto de Tapachula al Centro de Procesamiento bajo el programa “México te Abraza”, donde recibieron asesoramiento y atención jurídica, administrativa y económica para volver a sus estados natales.

Vuelos de deportaciones (Valerie Gonzalez / AP)

Estados Unidos intensifica deportaciones

Cifras oficiales dadas a conocer por Sergio Salomón, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), revelan un aumento del 109 por ciento durante el primer cuatrimestre del año de deportaciones aéreas de Estados Unidos a la frontera sur de México.

Entre enero y abril los Aeropuertos de Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, recibieron a 15 mil 305 mexicanos.

La cifra se elevó considerablemente en comparación del periodo que va de septiembre a diciembre del 2025, cuando se registró la llegada de 7 mil 322 connacionales.

Ante el aumento de deportaciones, México manifestó su molestia al gobierno estadounidense por lo que actualmente con Washington se está buscando una solución al traslado de connacionales a terceros países de Centroamérica.