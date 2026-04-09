Conoce quién es Sergio Méndez, el directivo financiero que encabeza la operación en México de una de las mayores gestoras de activos del mundo, BlackRock México.

Cuenta con más de dos décadas de experiencia en inversiones, ha ocupado cargos clave en afores, banca de inversión y administración de portafolios, hasta convertirse en director general.

¿Quién es Sergio Méndez?

Sergio Méndez es un economista mexicano que se desempeña como director general de BlackRock México y miembro del comité ejecutivo regional de América Latina. Ocupa este cargo desde finales del 2020 y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria financiera.

¿Qué edad tiene Sergio Méndez?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Sergio Méndez, por lo que no se conoce cuál es su edad.

¿Sergio Méndez tiene esposa?

La vida de Julio Sergio Méndez se mantiene en privado, por lo que se desconoce cuál es su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Méndez?

Al desconocerse cuál es la fecha de su nacimiento, no es posible determinar el signo de Sergio Méndez.

¿Sergio Méndez tiene hijos?

Se desconoce si Sergio Méndez tiene hijos, pues la información pública se centra en su trayectoria.

¿Qué estudió Sergio Méndez?

Sergio Méndez cuenta con una licenciatura en Economía por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Además, cuenta con formación especializada en inversiones y mercados financieros.

¿En qué ha trabajado Sergio Méndez?

Sergio Méndez cuenta con una amplia trayectoria profesional, destacando cargos como: