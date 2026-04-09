México vuelve a anunciar planes para impulsar el gas natural y fortalecer su seguridad energética. El diagnóstico es correcto: el país importa alrededor del 75–80% del gas que consume, lo que lo hace vulnerable a choques externos y limita su competitividad industrial.

El problema no es el objetivo. Es el modelo.

Porque la inversión en energía no depende del discurso, sino de certeza jurídica, reglas claras y retorno sobre capital. Y hoy México no ofrece plenamente esas condiciones.

El marco legal: donde se define la inversión

El freno principal no es técnico, es normativo.

1. Ley de la Industria Eléctrica (LIE)

Tras sus reformas, el sistema eléctrico:

→ prioriza a la CFE en despacho.

→ limita la participación privada efectiva.

→ genera incertidumbre en generación renovable.

Esto afecta directamente:

→ inversión en energía solar.

→ proyectos privados de generación.

→ contratos de largo plazo.

2. Ley de Hidrocarburos

Establece:

→ facultades amplias del Estado.

→ control sobre exploración y producción.

→ posibilidad de suspensión de permisos.

Esto genera:

→ riesgo regulatorio.

→ incertidumbre operativa.

→ menor interés privado.

3. Ley de Expropiación

Permite:

→ ocupación temporal.

→ expropiación por causa de utilidad pública.

El problema no es la figura legal. Es la percepción de su uso.

En un entorno de baja confianza institucional, el inversionista percibe:

→ riesgo sobre propiedad.

→ compensación incierta.

→ asimetría frente al Estado.

4. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

El T-MEC exige:

→ trato no discriminatorio.

→ certeza para inversión extranjera.

→ reglas claras en energía.

Pero en la práctica:

→ se ha privilegiado a Pemex y CFE.

→ se han modificado condiciones regulatorias.

→ existen controversias activas.

El problema de fondo: control vs. inversión

El modelo actual busca:

→ mantener control estatal.

→ permitir participación privada limitada.

Pero la inversión no funciona así.

El capital privado exige:

→ control proporcional al riesgo.

→ estabilidad contractual.

→ certidumbre jurídica.

Cuando eso no existe:

→ la inversión se reduce.

→ los proyectos se retrasan.

→ el capital se va a otros mercados donde hay seguridad y credibilidad institucional.

Energía insuficiente: el riesgo industrial

México enfrenta un riesgo real:

1. Energía eléctrica insuficiente

→ retraso en generación.

→ saturación de redes.

→ falta de inversión privada.

Esto impacta:

→ manufactura.

→ nearshoring.

→ centros de datos.

→ industria tecnológica.

2. Gas natural limitado

→ alta dependencia de EU.

→ falta de infraestructura interna.

→ baja producción nacional.

Sin gas suficiente:

→ la industria pierde competitividad.

→ aumentan costos.

→ se limita el crecimiento.

Coahuila: la oportunidad real… y el riesgo político

Coahuila es el estado con mayor potencial energético y además con alta vocación industrial del país.

Ventajas claras:

→ frontera directa con EU.

→ infraestructura industrial existente.

→ reservas de gas.

→ condiciones ideales para energía solar.

→ cercanía con cadenas productivas del norte.

Coahuila podría ser:

El nodo energético-industrial del norte.

Pero enfrenta riesgos.

El principal no es técnico.

Es institucional.

Existe preocupación sobre:

→ uso de figuras de ocupación o expropiación.

→ compensaciones por debajo de valor real.

→ falta de certeza sobre propiedad privada.

A diferencia de EU, donde:

→ hay reglas claras.

→ compensaciones de mercado.

→ protección efectiva de propiedad.

En México, la percepción es distinta:

Riesgo político sobre activos estratégicos.

Sur vs. norte: el dilema estructural.

El gobierno ha priorizado el sur-sureste:

→ obras emblemáticas.

→ inversión pública.

→ desarrollo regional.

Pero la realidad productiva está en:

→ norte.

→ bajío.

→ frontera.

El capital sigue la productividad, no la narrativa.

El problema de credibilidad

Las empresas del Estado:

→ Pemex.

→ CFE.

No están en posición de liderar la inversión.

Pemex mantiene niveles altos de deuda cercanos a 100 mil mdd.

Depende de apoyo fiscal constante.

Presenta resultados financieros cuestionados por su creatividad.

Esto genera una percepción clara:

Contabilidad optimista, pero credibilidad limitada.

Y eso pesa en decisiones de inversión.

La decisión del inversionista

El inversionista global no evalúa discursos.

Evalúa:

→ retorno.

→ riesgo.

→ control.

→ certeza.

Hoy México ofrece:

→ oportunidad.

→ pero con incertidumbre.

Y en ese contexto: el capital se mueve a donde haya mayor claridad.

México necesita inversión energética.

Pero mantiene un modelo que la limita.

El problema no es la falta de recursos.

Es el diseño institucional.

Mientras no se corrija:

→ la inversión será insuficiente.

→ la energía será limitada.

→ la industria perderá competitividad.

Y la mayor contradicción será esta:

Buscar soberanía energética sin inversión suficiente para lograrla.

Sin certeza jurídica no hay inversión.

Sin inversión no hay energía.

Y sin energía no hay crecimiento.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.