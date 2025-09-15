Nicolás Maduro declaró que se libra una batalla por la verdad para preservar la paz, luego de que ya se han cumplido cinco semanas del despliegue de barcos de la milicia y hasta un submarino nuclear por parte de Estados Unidos.

Ante las intenciones de invasión de Estados Unidos a Venezuela, Nicolás Maduro dijo que pasaron de las agresiones diplomáticas a las agresiones militares, pero aseguró que su país está facultado para responder de manera integral .

El mandatario venezolano dijo que es una gran batalla por la verdad y que aunque su país es pacífico, a la vez es rebelde ante los intentos de sometimiento .

“Hace cinco semanas exacto, Venezuela fue amenazada con barcos… y un submarino nuclear… estas cinco semanas (lo que hicimos fue) unir al pueblo de Venezuela, empoderar al pueblo de Venezuela, entrenar al pueblo de Venezuela y defender desde las calles de Venezuela y del mundo nuestra verdad…somos gente de trabajo somos gente de bien, somos patriotas. Además somos gente honesta, somos revolucionarios del siglo XXI…” Nicolás Maduro

Nicolás Maduro asegura que son rebeldes del siglo XXI y defenderán a Venzuela

Nicolás Maduro dijo que son revolucionarios del siglo XXI y que estos intentos de invasión de Estados Unidos hicieron que el pueblo de Venezuela se uniera más.

Dijo que se ha empoderado al pueblo de Venezuela al haberlos llamado a inscribirse a las fuerzas militares, entrenarlo “y defender desde las calles de Venezuela y del mundo nuestra verdad…”.

Nicolás Maduro presume defensa de Venezuela a cinco semanas del despliegue de barcos militares de Estados Unidos en el Caribe y del ataque a una embarcación

Cabe recordar que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela se incrementó cuando lanzó un ataque letal contra una embarcación procedente de Venezuela la cual aseguraron traía drogas del cártel de los soles supuestamente liderado por Nicolás Maduro.

Este ataque dejó 11 muertos y se enmarca en la declaración de Estados Unidos a los grupos a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas.

Estados Unidos ha declarado al Cártel Tren de Aragua como una de las organizaciones terroristas, pero también ha señalado el Cártel de los Soles como una organización importante liderada por Nicolás Maduro.

Cabe recordar que Estados Unidos ha señalado que va a combatir a los cárteles considerados grupos terroristas por mar y tierra.

Las acciones de Estados Unidos coinciden con el discurso del secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que el decomiso de drogas solo tiene resultados en un porcentaje bajo por lo que dejó ver que los atacarían hasta matarlos.

¿Venezolanos defenderán a su país de Estados Unidos?

Por parte de Venezuela se han desplegado registros de ciudadanos a las fuerzas militares a fin de supuestamente tener entrenamientos y defender a su nación, aunque algunos lo han criticado lo han calificado como un show .

De la misma manera Venezuela ha considerado que el ataque contra un supuesto barco no es real y el video difundido ha sido creado con Inteligencia Artificial.