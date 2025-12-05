Paul Campo, ex agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), fue acusado en Estados Unidos de un millonario lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNJ).

Se trata de un agente que trabajó por años como subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras de la DEA, que, según el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, en Nueva York.

De acuerdo con el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan, el ex agente de la DEA; Paul Campo, quien trabajó más de 25 años en dicha agencia, fue acusado de buscar lavar más de 12 millones de dólares para el CJNG.

Según las acusaciones, Paul Campo junto con su amigo, Robert Sensi, lavó 750 mil dólares para el CJNG, es decir, 13 millones 632 mil 525 pesos mexicanos que convirtió en criptomonedas.

Además, acordó lavar más de 12 millones de dólares, es decir, alrededor de 218 millones 120 mil 400 pesos mexicanos.

Asimismo, se le relacionó con un pago de 220 kilos de cocaína que supuestamente entró a los Estados Unidos.

Por ello, el tribunal de Manhattan acusó al ex agente de la DEA de conspiración narcoterrorista, así como:

conspiración para distribuir narcóticos

conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista

conspiración para cometer lavado de dinero

Paul Campo, ex agente de la DEA, así como un amigo suyo, Robert Sensi, fueron acusados de conspirar para lavar dinero para el CJNG.

De acuerdo con el Tribunal de Manhattan, Campo se habría aprovechado de su cargo y los conocimientos adquiridos como subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras y sus contactos internos para apoyar a la organización terrorista.

Las autoridades señalaron que Paul Campo, ex agente de la DEA, proveía información sensible al CJNG e incluso echó a andar un esquema con el que lavó miles de dólares y buscaba blanquear hasta 12 millones de dólares.