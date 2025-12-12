El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, elevó la recompensa para detener a Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’, presunto capo colombiano vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales, la agencia lo incluyó entre los fugitivos más buscados y ofreció 245 mil dólares por información que conduzca a su arresto.

FBI aumenta recompensa por Carlos Andrés, ‘La Firma’, capo ligado al CJNG; es señalado por estafas

Conocido también como “El Colombian’o”, Rivera Varela es señalado de liderar un esquema de estafas de tiempos compartidos dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses en destinos turísticos de México.

Según el FBI, estas operaciones fraudulentas habrían permitido el lavado de millones de dólares para financiar actividades del CJNG, incluido el tráfico de drogas y la adquisición de armamento.

El 28 de octubre, un tribunal del distrito este de Nueva York emitió una orden de captura en su contra por conspiración para lavar dinero y por colaboración con una organización terrorista.