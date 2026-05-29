A dieciocho días de haberse entregado a las autoridades de Estados Unidos por una acusación formal en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado, fijan fecha para la audiencia inicial de Gerardo Mérida Sánchez.

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien actualmente se encuentra bajo custodia, comparecerá el próximo lunes 1 de junio en la Corte de Distrito del sur de Nueva York a las 12 horas.

Cabe mencionar que el pasado 15 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez tuvo una audiencia preliminar donde se declaró no culpable.

Gerardo Mérida Sánchez se declara no culpable en Estados Unidos (Michelle Rojas)

Estados Unidos oficializa negociación con Gerardo Mérida

Fiscales del Distrito Este de Nueva York enviaron una carta a la jueza federal Katherine Polk Failla para solicitar el inicio de las discusiones previas al juicio de Gerardo Mérida.

De acuerdo con informes, las partes está iniciando la exploración de una vía alterna que permita que el caso se resuelva sin tener que llegar a un juicio.

En su escrito, los fiscales, además de oficializar a la jueza que van a iniciar el proceso, solicitan que se facilite el proceso con la anulación de los tiempos que marca la ley para que juicios se desarrollen rápidamente.

Por lo que todo indica que el exfuncionario de Sinaloa esté en camino de un juicio expedito.

Gerardo Mérida en camino de un juicio expedito

¿De qué se le acusa a Gerardo Mérida Sánchez?

Autoridades de Estados Unidos acusan a Gerardo Mérida de cargos relacionados con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Será imputado por los delitos: