La audiencia de Gerardo Mérida Sánchez por presuntos vínculos con el crimen organizado, fue aplazada sin nueva fecha, determinó una jueza de Nueva York, Estados Unidos.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa tenía como fecha de audiencia en Estados Unidos este martes 4 de agosto, tras el plazo fijado por la jueza Katherine Polk Failla.

Al respecto, tras la audiencia inicial el pasado junio, la jueza había señalado que había evidencia abundante de presuntos vínculos entre Gerardo Mérida Sánchez con el Cártel de Sinaloa.

Aplazan audiencia de Gerardo Mérida Sánchez; nueva fecha para comparecer en Nueva York

Se dio a conocer que la jueza federal de Nueva York aplazó la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez.

Sin embargo, no se tiene información de una posible nueva fecha.

Tampoco se dieron a conocer las razones detrás de este cambio de fecha, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York informó que no hay un procedimientos para este martes 4 de agosto.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad en Sinaloa. (Cortesía)

Hasta el momento, la abogada de Gerardo Mérida Sánchez, Sarah Krissoff, no ha dado respuesta a los medios de comunicación que la han buscado para conocer la nueva fecha de audiencia.

Esto pese a los señalamientos de la jueza en su audiencia inicial, igualmente ante la corte de Nueva York, en la que señaló la abundancia de pruebas.

Estaba previsto que Gerardo Mérida Sánchez compareciera ante la jueza de Nueva York la tarde del martes 4 de agosto, aproximadamente a las 14:30 horas.

¿Dónde está Gerardo Mérida Sánchez? Sigue detenido en Nueva York

Tras darse a conocer que la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez fue aplazada, se buscó su localización en el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

En su ficha se menciona que sigue detenido en la prisión de Brooklyn, bajo el registro 62685-512 y sin una fecha de libertad prevista.

¿Dónde está Gerardo Mérida Sánchez? (Captura de pantalla)

De acuerdo con lo señalado, Gerardo Mérida Sánchez habría recibido 100 mil dólares mensuales del Cártel de Sinaloa a cambio de alertarlos de operativos.