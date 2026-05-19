El nombre de Sarah Krissoff ganó notoriedad en territorio mexicano luego de darse a conocer que la exfiscal será la abogada de Gerardo Mérida Sánchez en Estados Unidos.

Registros de la Corte del Distrito Sur de Nueva York confirman que el exfuncionario del gobierno de Rubén Rocha optó por no contratar un abogado privado, por lo que se le asignó a Sarah Krissoff.

Sarah Krissoff defenderá en Estados Unidos a Gerardo Mérida, exsecretario de Rocha Moya (Michelle Rojas)

¿Quién es Sarah Krissoff?

Sarah Krissoff es una abogada estadounidense, egresada de la Universidad de Columbia, especializada en defensa penal de cuello blanco y exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

De acuerdo con la firma Cozen O’Connor, a la cual pertenece, la abogada cuenta con un vasto historial representando a empresas e individuos en casos penales como:

Fraude financiero complejo

Lavado de dinero

Extorsión y crimen organizado

Fraude en el sector salud

Ciberdelitos

Corrupción pública

Confiscación de bienes

Litigios civiles y penales federales

Investigaciones internas corporativas

Casos ante DOJ, fiscales federales, SEC, CFTC y FTC

En los últimos años se ha vuelto una comentarista frecuente en medios como CNN, Reuters, BBC y MSNBC sobre casos federales de alto impacto, incluidos los de Donald Trump, Sean Combs y Jeffrey Epstein.

Sarah Krissoff, exfiscal y abogada de Gerardo Mérida Sánchez (Especial)

¿Cuántos años tiene Sarah Krissoff?

La abogada y exfiscal estadounidense Sarah Krissoff tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Sarah Krissoff?

El esposo de la abogada y exfiscal federal Sarah Krissoff es Andrew Nicholas Boss.

Contrajeron matrimonio en junio de 2011 en una ceremonia celebrada en el Whiteface Lodge en Lake Placid, Nueva York.

Sarah Krissoff, exfiscal y abogada de Gerardo Mérida Sánchez (Especial)

¿Quiénes son los hijos de Sarah Krissoff?

Sarah Krissoff es madre de dos varones y una mujer, todos menores de edad.

¿Qué estudió Sarah Krissoff?

Sarah Krissoff estudió en la Universidad de Columbia, donde obtuvo su licenciatura.

Después, cursó en la Universidad Brown, B.A. para el periodo de 1999.

¿En qué trabajó Sarah Krissoff?

En la actualidad, Sarah Krissoff forma parte de la firma de abogados Cozen O’Connor, con una carrera respaldada en atender casos como:

Litigios comerciales

Defensa bajo la Ley de Reclamaciones Falsas

Gobierno y Servicios Regulatorios

Defensa e Investigaciones de Cuello Blanco

Como exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), lideró investigaciones de alto perfil coordinando agencias en múltiples jurisdicciones y condujo una docena de juicios con jurado.

Sarah Krissoff se encargará de la defensa de Gerardo Mérida en la audiencia del 1 de junio

En medio de las acusaciones contra Rocha Moya, la Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó que Gerardo Mérida Sánchez contará con la representación de la abogada Sarah Krissoff , exfiscal de esa misma jurisdicción.

Asimismo, se informó que Gerardo Mérida Sánchez se presentará el próximo 1 de junio ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, fecha hasta la cual se extendió el plazo del juicio rápido.

Sarah Krisoff será la responsable de revisar las pruebas de la fiscalía de Estados Unidos y asesorar a Gerardo Mérida Sánchez sobre si conviene declararse culpable o ir a juicio por su presunta relación con Los Chapitos.