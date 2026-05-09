En el complejo de Mar-a-Lago, en Florida, en un evento convocado por diversos líderes evangélicos, fue inaugurada una estatua dorada en honor al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante el acto simbólico de simpatizantes MAGA, los líderes evangélicos realizaron oraciones para bendecir la estatua de Donald Trump como un acto de lealtad institucional y religiosa hacia lo que representa el mandatario.

La estatua dorada con la que rinden culto a Donald Trump en Mar-a-Lago

El complejo Trump National Doral, situado al oeste de Miami, fue el escenario de una reunión entre evangelistas ligados al movimiento MAGA quienes develaron una estatua dorada en honor al presidente Trump.

La pieza dorada, de 4.5 metros, descansa sobre una base de dos metros, alcanzando así una elevación total de casi 7 metros.

La imagen elegida muestra al presidente de Estados Unidos con el puño derecho alzado, emulando fielmente su postura tras el atentado en Pensilvania durante un acto de campaña en 2024.

Para sus seguidores, la estatua es un testimonio de la “protección divina” y la inquebrantable firmeza del líder republicano.

El proyecto, elaborado por el escultor Alan Cottrill, tuvo un costo de aproximadamente 450 mil dólares debido a su detalles acabados en oro.

Así luce la estatua dorada de Donald Trump en Mar-a-Lago (Especial)

Este fue financiado principalmente por inversores en criptomonedas que se encuentran ligados al activo digital “$PATRIOT”.

Pese a las críticas por simular una idolatría bíblica hacia el mandatario, los organizadores reafirmaron que la estatua celebra la resiliencia y los valores patrióticos del futuro de América sembrados por Trump.

Con ello se sigue la línea del “culto a la imagen”, toda vez que los seguidores de Trump han impulsado iniciativas para incluir, desde su firma en billetes hasta pasaportes conmemorativos con su cara.