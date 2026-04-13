Donald Trump explicó las razones detrás de la polémica imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía como Jesucristo, asegurando que no sabía que se trataba de una representación religiosa.

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos dijo que al verla pensó que se trataba de él como médico curando enfermos, incluso vinculándola con la labor de la Cruz Roja.

La publicación, compartida tras un enfrentamiento verbal con el papa León XIV, fue eliminada horas después, aunque Trump reconoció que el error fue suyo al difundirla.

Donald Trump explica el detrás de su imagen como Jesucristo

Desde La Casa Blanca, Donald Trump fue cuestionado sobre la publicación y luego eliminación de una imagen donde se le veía tomando el papel de Jesucristo.

La imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) tomó aún más relevancia luego de que se compartió tras discusión acalorada contra el papa León XIV.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos argumentó que fue una confusión el haber compartido la imagen, asegurando que solo se vio a él como médico.

Nick Adams pone a Donald Trump como Jesucristo. (@NickAdamsinUSA)

Donald Trump explicó que al ver la imagen, se vio tomando el papel de un médico, como sanador de la gente y que incluso pensó que era relacionado con la Cruz Roja que apoyan de forma constante.

Asimismo, aludió a que el error fue de él porque fue él mismo quien compartió la imagen donde se colocó como Jesucristo.

Por otra parte, no expresó la pequeña modificación que tuvo la imagen que él subió a la original donde se se colocó la cabeza de Baphomet.