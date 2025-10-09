El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, advirtió que se van a quedar con la industria automotriz de Norteamérica, por lo que hizo una controvertida recomendación a Canadá.

Fue al participar en un foro celebrado este miércoles 8 de octubre en la ciudad de Toronto, que el funcionario aseguró que toda la industria automotriz se va a quedar en Estados Unidos.

Luego de sentenciar que Canadá “no puede hacer nada” para revertir la concentración de la producción de automóviles, el secretario de Comercio de Estados Unidos hizo una polémica recomendación.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos (Howard Lutnick / X)

Secretario de Comercio de Estados Unidos lanza dura advertencia a Canadá sobre industria automotriz

Tras la reunión de Donald Trump y Mark Carney en la que el presidente de Estados Unidos no retrocedió en su postura de concentrar la industria automotriz, el secretario de Comercio le hizo segunda.

Así ocurrió durante su participación virtual en un foro en Toronto, en el que Howard Lutnick sentenció que Estados Unidos se va a adueñar del “el montaje de automóviles” en Norteamérica.

Al respecto, el secretario de Comercio aseguró que la producción de vehículos en la región quedará concentrada en Estados Unidos y ni Canadá ni nadie, podrá hacer nada para revertirlo.

Al advertir sobre el eventual escenario que se presentará en la región, el funcionario señaló que al no contar con margen de maniobra, Canadá deberá concentrarse en otras actividades productivas.

En ese sentido, Howard Lutnick preguntó “¿qué es a lo que Canadá se va a dedicar entonces?" y recomendó que dirijan su economía a sectores como el de la tecnología y la minería.

Siguiendo con su polémica recomendación, apuntó que si Canadá “juega bien sus cartas”, podría aprovechar su proximidad a Estados Unidos y de esa manera incluso “saldría ganando”.

Así respondió Canadá a la advertencia del secretario de Comercio de Estados Unidos

Las palabras que el secretario de Comercio de Estados Unidos lanzó para advertir a Canadá sobre la concentración de la industria automotriz, tuvieron una respuesta inmediata.

Lo anterior debido a que en el mismo foro, Doug Ford, jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, amenazó con impedir la exportación de minerales y otras materias primas a Estados Unidos.

En su respuesta, el jefe de Gobierno de Ontario, provincia que concentra todas las plantas de producción automotriz de Canadá, advirtió que también se bloqueará la exportación de energía.

Sin ocultar su molestia por la advertencia de Howard Lutnick, Doug Ford, dijo que va a redireccionar la energía que actualmente venden a Estados Unidos, para vender productos en todo el mundo.

No obstante, la amenaza no tuvo respuesta por parte del secretario de Comercio de Estados Unidos, mientras continúan las negociaciones en busca de aminorar las afectaciones en Canadá.