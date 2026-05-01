El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un duro golpe a los autos europeos elevando al 25 % los aranceles a los vehículos y camiones fabricados en el continente, tras acusar de incumplir pacto comercial.

“Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%”.

Anuncio de aranceles de Trump que ya ha sido respondido por parte de la Comisión Europea y la cual desmiente los dichos del presidente de Estados Unidos, por lo que de aplicarse “mantendremos abiertas todas nuestras opciones para proteger los intereses de la Unión Europea”.

Trump acusa de incumplimiento de pacto a Europa, impone aranceles del 25% a autos

Trump ha impuesto aranceles del 25% a autos europeos, tras acusa de incumplimiento de pacto a Europa.

Pacto que fuera alcanzado en el verano pasado, donde se acordó que la UE aceptaba un arancel del 15 % para la mayoría de productos europeos a cambio de que Estados Unidos exporte la mayoría de los suyos al 0 %.

Pese a esto y ahora sin dar detalles, Trump aseguró que se ha violado el pacto, razón por la que impone aranceles del 25% a autos europeos, por lo que no está claro bajo qué autoridad lo hace.

Comisión Europea desmiente a Trump, asegura que protegerá los intereses de UE

La respuesta de la Comisión Europea no ha tardado en llegar ante las actuaciones de Trump sobre el incumplimiento en el pacto comercial, a los que advirtió que sus opciones se mantienen abiertas para proteger sus intereses ante las nuevas medidas arancelarias.

“La UE está implementando sus compromisos de la Declaración Conjunta de acuerdo con la práctica legislativa estándar, manteniendo a la administración estadounidense plenamente informada en todo momento” Comisión Europea

Así como la Comisión Europea apuntó que se mantiene “un contacto estrecho con nuestras contrapartes, al tiempo que buscamos claridad sobre los compromisos de los Estados Unidos”.