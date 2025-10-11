La Flotilla Global Sumud acusó que Israel, a cargo de Benjamín Netanyahu, mató a más periodistas en dos meses que los que murieron en la Primera Guerra Mundial y guerras posteriores.

A través de redes sociales, la Flotilla Global Sumud publicó una foto de Anas Al Sharif y denunció que Israel ha matado a más periodistas que durante la Primera Guerra Mundial.

El periodista Anas Al Sharif, de Palestina, fue asesinado junto a otros cuatro colegas en un ataque de drones de Israel mientras se encontraban en una tienda de campaña en Gaza.

Anas Al Sharif, periodista de Al Jazeera (- / AFP)

Flotilla Global Sumud lanza fuerte contra Israel: “asesinó a más periodistas en 2 meses que en la Primera Guerra Mundial”

Israel asesinó a más periodistas en dos meses durante el genocidio de Gaza que los que fueron asesinados en los conflictos posteriores a la Primera Guerra Mundial, acusó la Flotilla Global Sumud.

Aunque no dio una cifra sobre los periodistas asesinados, la Flotilla Global Sumud dijo que más de 80 periodistas palestinos se encuentran en cárceles de Israel solo por hacer su trabajo.

En un mensaje en redes sociales, la Flotilla Global Sumud afirmó que los periodistas palestinos pagaron con su vida el genocidio en Gaza y “escribieron la verdad con su sangre”.

Israel asesino periodistas (Captura )

Flotilla Global Sumud reporta entrada de ayuda humanitaria a Gaza

La Flotilla Global Sumud compartió una video en redes anunciado que camiones con ayuda humanitaria han ingresado a Gaza, luego de que Israel retirara el bloqueo de Palestina.

Asimismo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) confirmó el ingreso de los camiones con ayuda humanitaria para Gaza.

Raquel Martí, directora de España de la UNRWA, reportó que los primeros camiones accedieron a Gaza a través del paso de Rafah y esperan abrir más pasos en las próximas horas.