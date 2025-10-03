Hoy jueves 2 de octubre de 2025, la Flotilla Global Sumud, la cual tenía la misión de llevar ayuda humanitaria hasta Gaza, dio a conocer que se quedó con un solo barco tras la intercepción de ejército de Israel.

De acuerdo con la información, se trata del barco “Marinette” de la Flotilla Global Sumud, el cual logró evadir a las embarcaciones israelíes y continuar navegando en su camino rumbo a Gaza.

Cabe recordar que 7 mexicanos que se encontraban a bordo de la Flotilla Global Sumud fueron detenidos por las autoridades de Israel, por lo que el gobierno de México ha solicitado su repatriación inmediata.

Flotilla Global Sumud (MOHAMED MESSARA / EFE)

Queda un solo barco de la Flotilla Global Sumud en su misión rumbo a Gaza

Este jueves se dio a conocer que la misión Flotilla Global Sumud sufrió la intercepción de casi todos sus barcos por el ejército de Israel, quedando solo uno que continúa su misión rumbo a Gaza; el Marinette.

Según se precisó, el Marinette continúa conectado a la red de seguimiento a través del sistema de Starlink, mediante el cual sostiene comunicación constante.

Se informó que el Marinette continúa navegando rumbo a Gaza con al menos seis pasajeros a bordo , y se encontraría a pocos kilómetros de llegar a las costas de Gaza.

El Marinette, único barco que queda de la misión Flotilla Global Sumud, navega con bandera de Polonia, por lo que otros barcos se han volcado en apoyo a su misión, deseando que logre llegar a la Franja de Gaza.