Medios internacionales ha reportado el rumbo de barcos pertenecientes a la flotilla de Gaza que continúan ruta hacia Palestina.

Esto se da a conocer después de las múltiples detenciones e intercepciones de numeroso activistas que han tenido lugar en el mar Mediterráneo.

Más barcos de la flotilla a Gaza avanzan con ayuda y suministros

Fue por medio de las redes de Wear The Peace y Freedom Flotilla Coalition que se dio a conocer el estatus de nueve barcos más que continúan su ruta hacia Palestina.

De acuerdo con el reporte publicado la tarde del lunes 6 de octubre, las embarcaciones se encuentran a tan solo 200 millas náuticas de Gaza; es decir a 370 kilómetros de su destino.

La misión de los activistas es poder hacer entrega de ayuda humanitaria como alimento, suministros médicos y demás artículos esenciales.

Cabe destacar que desde las primeras flotillas registradas se ha denunciado la detención de múltiples navíos.

Estas intercepciones han tenido lugar principalmente en el mar Mediterráneo cuando las flotillas se encontraban entre 70 y 80 millas náuticas de la costa de Gaza.

Las detenciones se han llevado a cabo por medio de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Aún así las intenciones de parlamentarios, abogados y activistas, provenientes de decenas de países, no se han puesto en pausa pese al panorama actual.

Israel intercepta toda la flotilla a Gaza; ningún barco llegó a Gaza (Leo Correa / AP)

Acoso e intimidación contra múltiples flotillas con dirección a Gaza

La Flotilla Global Sumud es una de las más representativas de este movimiento de ayuda humanitaria para Gaza que se formó en junio de este 2025.

Fue a finales de agosto cuando más de 40 barcos partieron de España rumbo al este, haciendo escalas en Túnez, Italia y Grecia.

Durante el trayecto miembros de la flotilla reportaron haber sido acosados con drones en diferentes puntos del viaje.

La flotilla fue una de las interceptadas, evento en el que se declaró una violación del derecho internacional.

Esto debido a que fueron detenidos en aguas internacionales en las que existe la libertad de navegaciónpara todos los buques.

Entre las personas que fueron detenidas se encontraba la activista sueca Greta Thunberg.