Anas Al Sharif, periodista palestino, fue asesinado por orden directa de Israel durante un bombardeo dirigido a la tienda de prensa en la que se encontraba, a un lado de un hospital de Gaza.

El gobierno de Israel confirmó que ordenó el ataque al periodista debido a que, según el gobierno israelí, Al Sharif formaba parte del grupo terrorista Hámas.

Tras el asesinato del Ana Al Sharif, junto con 5 periodistas más de Al Jazeera, el medio palestino condenó el “asesinato selectivo” de su equipo de periodistas y señaló que se trata de un intento desesperado por “silenciar las voces que denuncian la inminente toma y ocupación de Gaza”.

Al Sharif decidió escribir una carta de despedida, en caso de su muerte, meses antes del ataque directo de Israel, en el que murió junto con sis compañeros de medio.

Aquí te contamos quién era Anas Al Sharif, periodista asesinado por orden directa de Israel, así como:

¿Cuántos años tenía Anas Al Sharif?

¿Qué signo zodiacal era Anas Al Sharif?

¿Anas Al Sharif tenía esposa?

¿Anas Al Sharif tenía hijos?

¿Qué estudió Anas Al Sharif?

¿Cuál fue la trayectoria de Anas Al Sharif? y más

¿Quién era Anas Al Sharif?

Anas Al Sharif, cuyo nombre completo es Anas Jamal Mahmoud Al Sharif, fue un periodista palestino que se encontraba como correponsal de guerra en Gaza por el medio Al Jazeera.

El periodista nació en el campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza; se mantuvo como corresponsal en el conflicto iniciado por Israel hasta el momento de su muerte.

Anas Al Sharif, periodista de Al Jazeera (- / AFP)

En los meses recientes, estaba siendo acusado de terrorismo por parte del gobierno de Israel, quien señaló en diversas ocaciones que pertenecía al grupo Hámas.

Estas acusaciones finalmente derivaron en un ataque directo a su tienda, lo que provocó su muerte y la de 5 reporteros más.

¿Cuántos años tenía Anas Al Sharif?

Anas Al Sharif nació el 3 de diciembre de 1996, por lo que, al momento de su muerte tenía 28 años cumplidos.

¿Qué signo zodiacal era Anas Al Sharif?

Debido a que el cumpleaños del periodista palestino asesinado por orden directa de Israel, Al Sharif, era el 3 de diciembre, nació bajo el signo zodiacal de sagitario.

Las personas sagitario se caracterizan por tener espíritu aventurero, de honestidad directa y búsqueda de sabiduría; asimismo, se le conoce por su generosidad, lealtad y sinceridad.

¿Anas Al Sharif tenía esposa?

Anas Al Sharif, periodista asesinado por orden directa de Israel en Gaza, estaba casado con Umm Salah, de quien se despidió en una carta escrita meses antes del ataque que terminó con su vida.

En la cara señala para su esposa:

“También les confío a mi compañera de toda la vida, mi amada esposa, Umm Salah (Bayan), de quien la guerra me separó durante largos días y meses. Sin embargo, se mantuvo fiel a nuestro vínculo, firme como el tronco de un olivo que no se doblega, paciente, confiando en Alá y asumiendo la responsabilidad en mi ausencia” Carta de periodista despedida de Anas Al Sharif

¿Anas Al Sharif tenía hijos?

Anas Al Sharif tenía dos hijos junto con su esposa. Un niño llamado Salah y una niña de nombre Sham.

En su carta de despedida, pide que cuiden de su esposa e hijos, así como a su mamá, en caso de que llegara a faltar.

“Les encomiendo que cuiden de mi familia, les encomiendo a la luz de mis ojos, mi amada hija Sham (...) y mi amado hijo Salah, a los que los días no me permitieron ver crecer como soñaba” Carta de periodista despedida de Anas Al Sharif

¿Qué estudió Anas Al Sharif?

Anas Al-Sharif se graduó en Comunicación de Masas, con especialización en radio y televisión por la Universidad Al-Aqsa.

¿Cuál fue la trayectoria de Anas Al Sharif?

Anas Al Sharif inició su carrera colaborando con la red Al-Shamal y luego se integró a Al Jazeera como corresponsal del norte de Gaza.

Desde octubre de 2023, en el inicio del conflicto Israel-Hamas, se convirtió en una de las figuras destacadas en la cobertura de la guerra y, a pesar de ser objeto de amenazas y difamación, continuó en el frente de batalla.

Su determinación para el ejercicio de su labor se acentuó después de que su padre murió en un bombardeo israelí contra su hogar en Jabalia.

Anas Al Sharif escribió una carta de despedida meses antes de que Israel ordenara su muerte

Anas Al Sahrif, periodista de Al Jazeera, escribió una carta de despedida ante su posible asesinato, meses antes de que Israel ordenara su muerte.

“Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz” Carta de periodista despedida de Anas Al Sharif

La carta, firmada el 4 de mayo, muestra el temor de Al Sharif de ser asesinado por los araques de Israel a Gaza, en el marco de las amenazas y la campaña en su contra, al ser llamado terrorista de Hámas.

“Viví el dolor en todos sus detalles, probé la angustia y la pérdida una y otra vez, y aun así, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin falsificaciones ni distorsiones”, señaló.

En su carta pide apoyo para su familia en caso de que falte y agradece a su esposa, quien se mantuvo “firme como el tronco de un olivo que no se doblega, paciente, confiando en Alá y asumiendo la responsabilidad en mi ausencia”.