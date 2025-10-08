La activista Greta Thunberg respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras comentarios sobre su salud mental y llamarla “alborotadora loca”.

“A juzgar por su impresionante historial, usted también parece estar padeciéndolos.” Greta Thunberg, activista

Fue en una conferencia de prensa que Donald Trump fue cuestionado por la participación de Greta Thunberg en la Flotilla Global Sumud que se dirigía a la Franja de Gaza, en Palestina.

Sin embargo, lejos de condenar la detención de Greta Thunberg y de más de 440 voluntarios, Donald Trump acusó a la activista de tener problemas de ira, por lo que debería ir al médico.

Greta Thunberg responde a Trump ante comentarios de salud mental

Mediante su cuenta de Instagram, Greta Thunberg dio su respuesta a Donald Trump sobre comentarios de salud mental, con la afirmación de que el presidente presenta el mismo problema.

Greta Thunberg inició su respuesta con el señalamiento de que ya escuchó las “opiniones muy halagadoras” de Donald Trump sobre su persona y su carácter.

Por lo que Greta Thunberg declaró de manera irónica que aprecia la preocupación de Donald Trump por su salud mental y recibiría “con agrado” cualquier recomendación para lidiar con los problemas de ira.

La activista afirmó que el presidente de Estados Unidos también parece tener esos problemas para manejar la ira, como los que refirió de la joven.