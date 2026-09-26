Este viernes 25 de septiembre, Lula da Silva anunció la prohibición de manera definitiva de las apuestas deportivas, casinos en línea y publicidad de las empresas del sector en Brasil.

Acompañado de varios ministros, el mandatario encabezó un acto en São Paulo en el que firmó la medida provisional que entrará en vigor de forma automática cuando se publique en el Diario Oficial.

Aunque el Parlamento brasileño deberá convalidarlo en un plazo de máximo 120 días para que mantenga su validez.

Lula da Silva busca tipificar en código penal apuestas deportivas y casinos en línea en Brasil

Además de prohibir las apuestas deportivas y casinos en línea, el presidente Lula da Silva mandará al Parlamento, en régimen de urgencia, un proyecto de ley.

Este, busca tipificar la actividad de las apuestas en el código penal de Brasil.

Lula da Silva (Eraldo Peres / AP Photo/Eraldo Peres)

De acuerdo con Dario Durigan, ministro de Hacienda, la medida busca “reforzar la represión del juego en el país”.

Igualmente, el mandatario brasileño ampliará el programa de renegociación de deudas para las familias con la intención de tratar prestamos antiguos y hacer del mercado crediticio algo más sano.

La medida contra las apuestas deportivas y casinos en línea de Lula da Silva se da a nueve días de las elecciones en Brasil.

El presidente ha convertido el tema del combate a las “bets” como un eje de sus contienda electoral.

Lula va muy cerrado en las encuestas que dan un empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, por lo que su medida buscaría inclinar la contienda a su favor.

De acuerdo con Lula da Silva, las apuestas son las responsables de que el endeudamiento en las familias crezca.

Las acusa de ”estar destruyendo millones de hogares” por transformar “el vicio en beneficios” económicos desde su legalización en 2018 y popularización entre los sectores más pobres de la sociedad.

Hoy en día, en Brasil operan de forma legal 85 empresas de apuestas.

Según datos oficiales, para 2025, alrededor de 25 millones de brasileños apostaron 42 mil 500 millones de dólares.

Lula da Silva (André Borges / (EPA) EFE)

Prohibición de apuestas deportivas y casinos en línea en Brasil desata protestas

La prohibición de apuestas deportivas y casinos en línea ha provocado protestas de los clubes del futbol brasileño que dependen de patrocinios del sector.

Tan solo este año sumaron 191 millones de dólares, de los cuales el 71.7% se concentra en equipos como:

Flamengo

Corinthians

São Paulo

Palmeiras

Santos

El candidato Flávio Bolsonaro también criticó la decisión de Lula da Silva, calificándola como “una estafa electoral”.

Y puntualizó que si es elegido, él acabará con los casinos virtuales que no están vinculados a resultados de las competiciones.

No obstante, no dejó en claro si permitirá las apuestas deportivas.