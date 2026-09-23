La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró su postura sobre las elecciones de Brasil, subrayando que no apoya la injerencia extranjera en ningún país.

La mandataria también externó su perspectiva sobre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, señalando que logró culminar con la pobreza en poco más de un año.

Claudia Sheinbaum rechaza la injerencia extranjera en Brasil por las elecciones

En la conferencia del pueblo de hoy 23 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las elecciones de Brasil para el periodo de octubre 2026, que está teniendo reporte de injerencia extranjera.

La presidenta de México rechazó la aprobación de la injerencia en Brasil o en cualquier otro país.

Por ello, mencionó que para las próximas elecciones de Brasil, debería ser el pueblo quien determine a quién quieren como presidente.

“No debe haber injerencia extranjera en ninguna elección, de ningún país (...) en Brasil que decidan las y los brasileños libremente y lo que decida el pueblo que se respete”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum tiene una buena perspectiva sobre Luiz Inácio Lula da Silva

La presidenta rechazó la injerencia extranjera para las elecciones de Brasil que se harán en octubre y también defendió el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin alinear su opinión a la buena relación que México sostiene con Brasil, Claudia Sheinbaum mencionó que a su perspectiva Lula da Silva “ha sido un muy buen presidente”.

Para ejemplificar, Claudia Sheinbaum mencionó que este logró culminar con la pobreza en poco más de un año como prometió. Además de que en sus dos periodos pasados también culminó el hambre en la población brasileña.