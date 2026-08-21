Fernando Cerimedo será investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras las acusaciones de Nadia Beller por corrupción.

Autoridades encontraron dinero en efectivo al interior de inmuebles a nombre de Fernando Cerimedo que fueron allanados en La Paz. Sin embago, la cifra no fue revelada a medios.

En una de las propiedades también se encontraron tarjetas de presentación con la leyenda: “Asesor principal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz”.

Ante el hallazgo, el vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, negó que tal cargo existiera, aclaró que Cerimedo no es funcionario del gobierno boliviano y que no recibió pago por sus servicios de asesoría.

Fernando Cerimedo (@cerimedofernando / Instagram)

Fernando Cerimedo continúa detenido en Bolivia

Fernando Cerimedo continúa detenido en Bolivia. Su audiencia cautelar fue reprogramada debido a que el político argentino sufrió una descompensación física de camino a la sala jurídica.

Por otra parte, la Fiscalía boliviana solicitó a 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, esto mientras se lleva a acabo la investigación en su contra.

La defensa de Fernando Cerimedo apunta a que Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala a mano de dos sicarios, planeó un autoatentado.

Esta premisa se basa en que los servicios de emergencia recibieron la llamada de alerta por el atentado a las 8:34 de la noche del lunes 17 de agosto.

Por otra parte, las cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque armado registraron los hechos a las 8:40 de la noche.

Margarita Arce, abogada de Cerimedo, acusó a Beller de querer “desestabilizar” al gobierno, mientras que el vocero José Luis Gálvez señaló que la abogada debe presentar las pruebas a sus acusaciones.

En el hospital donde fue atendida, Nadia Beller declaró tener pruebas de que Fernando Cerimedo está ligado a actos de corrupción, mismos en los que estaría involucrada la esposa del presidente, Vivian Urquidi.