Autoridades de seguridad de México realizaron cateos a las propiedades de Ryan James Wedding, exatleta olímpico vinculado al Cártel de Sinaloa, y aseguraron los bienes en los domicilios.

De acuerdo con la información, los cateos se realizaron como parte de la cooperación bilateral con Estados Unidos y en ellos participaron:

Fiscalía General de la República

Secretaría de Marina

Secretaría de la Defensa

Guardia Nacional

México y EU coordinan esfuerzos contra red criminal asociada a Ryan Wedding (Michelle Rojas)

Catean propiedades de Ryan James Wedding en México; estos bienes aseguraron

Elementos de seguridad realizaron cuatro cateos en predios de la Ciudad de México (CDMX) y Estados de México (Edomex), relacionados con el exatleta olímpico de snowboard, Ryan James Wedding.

Tras los operativos en las propiedades de Ryan James Wedding en México, los elementos de seguridad aseguraron los siguientes bienes:

62 motocicletas de alta gama

Dos vehículos, obras de arte

Medallas olímpicas

Cartuchos

Cargador

Documentación

Presunta droga

Las propiedades cateadas quedaron aseguradas y bajo el resguardo de las autoridades, además de que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Cabe mencionar que Ryan James Wedding fue señalado por el gobierno de Estados Unidos como el líder de una red de tráfico de drogas ligada al Cártel de Sinaloa.