Estados Unidos ofrece recompensa de 15 millones de dólares por Ryan James Wedding

El exatleta olímpico canadiense, Ryan James Wedding, se ha convertido en una prioridad de captura para Estados Unidos.

Ryan James Wedding se encuentra en medio de la polémica luego de que fue vinculado a una red de narcotráfico que estaría ligada al Cártel de Sinaloa.

Ryan Wedding, exdeportista canadiense, es buscado por Estados Unidos por narcotráfico (FBI )

La Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, anunció el aumento de recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Ryan James Wedding.

Cabe recordar que el pago anterior era de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a las autoridades a su paradero.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, se trata de una recompensa récord, pues Ryan James Wedding se ha convertido en uno de los criminales más buscados por Estados Unidos.

Fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un “riesgo significativo” dentro del sistema global de lavado de dinero y tráfico de drogas.

Esta recompensa se ofrece en coordinación con el FBI y los gobiernos de Canadá y México en un esfuerzo conjunto para llevar a Ryan James Wedding ante la justicia.

Las autoridades de Estados Unidos han habilitado canales con confidencialidad garantizada para recibir pistas acerca del paradero de Wedding, tanto en Estados Unidos como en Canadá y México.

Ryan James Wedding está acusado de liderar una organización de tráfico de drogas que se movía desde Colombia a través de México y Estados Unidos, hasta Canadá.

A Ryan James Wedding también se le atribuyen múltiples homicidios, además de que se cree que está siendo apoyado por el Cártel de Sinaloa.

Ryan James Wedding figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Autoridades estadounidenses lo han descrito como un criminal extremadamente violento.