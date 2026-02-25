La Fiscalía General de Bolivia anunció el cierre de la fase de investigación contra Evo Morales, por lo que el expresidente boliviano podría ir a juicio por trata de personas y abuso de menores.

De acuerdo con la información, al cierre de la investigación le sigue que el Tribunal de Justicia emita las notificaciones formales a las partes y se fije una fecha para el juicio contra Evo Morales.

Finaliza investigación contra Evo Morales; lo llamarán a juicio por trata y abuso

En septiembre de 2024 se inició en proceso en contra de Evo Morales por trato de personas y abuso sexual, aunque el expresidente ha denunciado que se trata de una persecución política.

Evo Morales (Michelle Rojas / SDPnoticias)

La Fiscalía General de Bolivia anunció la conclusión de la investigación contra Evo Morales, por lo que el proceso avanza hacia juicio oral, al que se espera que asista el expresidente.

Cabe mencionar que ya hay antecedentes de que Evo Morales no se presenta a las citaciones, por lo que se podría emitir una orden de aprehensión en su contra para que asista al juicio inicial.

Evo Morales es acusado de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años de edad, con quien tuvo una hija; ambas se refugian en Argentina luego de denunciar hostigamiento y persecución.