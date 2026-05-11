Un tribunal en Bolivia ordenó la captura del ex presidente Evo Morales por no comparecer en el juicio en el que se es señalando de cometer el delito de trata de personas.

Fue la Corte de Sentencia Primera de Tarija, en el sur de Bolivia, la que lo declaró en rebeldía por no cumplir previos citatorios a comparecencia.

Evo Morales acumuló varias declaraciones de en rebeldía pues en más de una ocasión no cumplió con la comparecencia solicitada y sus abogados tampoco estuvieron presentes.

Esperan captura de Evo Morales para continuar caso de presunta trata de personas

La acusación señala que mantuvo una relación con una menor de edad con la que habría tenido una hija en el año 2016 mientras era presidente de Bolivia.

Por ello, también se ha considerado a la mamá de la señalada como víctima de tener status de rebeldía.

Idelsa Pozo, madre de la joven con la que Evo Morales habría tenido una hija, también enfrenta mandamientos de orden de captura y arraigo.

Con la declaración de rebeldía se pausa el caso pues no puede continuar hasta que Evo Morales será detenido y conducido a las instancias judiciales.

¿Dónde está Evo Morales?

Evo Morales está desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba regionalizados que se considera su bastión político.

Su requerimiento en detención y arraigo busca que no pueda salir del país e incluso autoridades señalan que se le podrían interponer medidas cautelares como la hipoteca de sus bienes.

Existe el antecedente en 2019 de haber sido rescatado por un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) a fin de que no fuera detenido tras renunciar por las presiones generadas por protestas ante un supuesto fraude electoral.