Evo Morales, ex presidente de Bolivia, fue imputado por el delito de trata de personas y solicitaron una alerta migratoria en su contra, de acuerdo con las autoridades; esto es lo que se sabe.

El pasado 2 de octubre la Fiscalía de Tarija, Bolivia, emitió una orden de aprehensión por medio de la cual busca concretar la detención del ex presidente Evo Morales.

De acuerdo con César Siles, ministro de Justicia, aseguró que existen documentos que vincularían a Evo Morales con la violación de una niña de tan solo 15 años de edad.

Evo Morales es imputado formalmente por el delito de trata de personas

Este lunes 16 de diciembre, Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, Bolivia, confirmó que Evo Morales fue imputado formalmente por el delito de trata de personas.

Asimismo, también fue imputada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, pues habría “entregado” a su hija a Evo Morales para obtener beneficios personales.

“Hoy presentamos una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra por el delito de trata de personas agravado. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, informó la fiscal.

De acuerdo con la información, el ex presidente Evo Morales habría tenido un hijo con la menor edad.

Evo Morales (Galo Cañas / Cuartoscuro)

Emiten alerta migratoria en contra Evo Morales tras ser imputado formalmente por trata de personas

La fiscal departamental de Tarija, Bolivia, informó que se ha emitido una alerta migratoria en contra Evo Morales tras haber sido imputado por el delito de trata de personas.

Esta alerta se ha solicitado para evitar que el ex presidente Evo Morales intente dejar Bolivia para no enfrentar a la ley, pues tiene una orden de aprehensión.

Cabe mencionar que Evo Morales fue citado a declarar ante las autoridades, pero se negó y argumentó que se trataba de un caso de persecución política.