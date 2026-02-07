Evo Morales, sindicalista y expresidente de Bolivia, pide que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgue a Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, por delitos de lesa humanidad.

A través de redes sociales, Evo Morales destacó que “ya es hora” de que Donald Trump comparezca ante la CPI y se haga responsable de los crímenes que presuntamente ha cometido.

Evo Morales pide llevar a Donald Trump ante CPI por delitos de lesa humanidad

El expresidente Evo Morales señaló en redes sociales que es momento de que Donald Trump sea llevado a juicio ante la CPI, por delitos de lesa humanidad cometidos.

Evo Morales acusó que el presidente Donald Trump es responsable de:

Genocidios

Invasiones ilegales

Saqueo de recursos naturales

Injerencia y usurpación de gobiernos soberanos

Amenazas de ocupación territorial

Persecución y asesinato de migrantes

Incitación al odio

Racismo y violencia

En su publicación, Evo Morales dijo que, históricamente, Estados Unidos ha promovido guerras en todo el mundo “para alimentar su industria armamentista” a través de la sangre.

Evo Morales pide juzgar a Trump por delitos de lesa humanidad ante la CPI (Captura de pantalla)

La tensa relación entre Evo Morales y Donald Trump

Esta no es la primera vez que Evo Morales acusa a Donald Trump de cometer delitos y aprovecharse de su posición como presidente de los Estados Unidos.

Uno de los encuentros más notorios entre ambos, ocurrió luego de que Donald Trump acusara a Nicolás Maduro de ser el líder de grupos terroristas y narcotraficantes.

“Esa acusación no solo es una mentira grotesca, sino también parte de la vieja estrategia imperialista de criminalizar a los gobiernos y pueblos que no se arrodillan ante sus intereses” Evo Morales sobre acusaciones de Trump

Además, sostuvo que el “verdadero terrorismo” contra la humanidad ha sido “el imperialismo norteamericano”, el cual ha sembrado guerras, saqueos y muerte en nombre de su supuesta ‘democracia’”.