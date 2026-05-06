Un tribunal de Bolivia fijó la fecha para iniciar el juicio contra el expresidente Evo Morales por trata de personas, caso que ha generado alta tensión política y mediática en el país sudamericano.

De acuerdo con la información, el juicio contra el expresidente Evo Morales en Bolivia se dará el próximo lunes 11 de mayo luego de señalamientos por sostener una relación con una menor de edad.

Fijan 11 de mayo para juicio contra Evo Morales en Bolivia por trata de personas

El próximo lunes 11 de mayo inicia el juicio oral contra Evo Morales por el delito de trata de personas y acusaciones de haber tenido una relación con una menor de edad y procrear una hija con ella.

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El caso se remonta a denuncias que señalan que Evo Morales habría mantenido vínculos con una adolescente durante su periodo presidencial, lo que derivó en acciones legales impulsadas por la Fiscalía de Bolivia.

Un juez ya había ordenado previamente la aprehensión de Evo Morales y otras medidas cautelares dentro del proceso penal para iniciar el juicio contra el expresidente; ya se ha fijado la fecha.

El juicio marcará un momento clave en la trayectoria política del exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política en su contra.

Con el inicio del juicio programado, se espera que en los próximos días se presenten pruebas, testimonios y argumentos legales que definirán el rumbo del caso en contra de Evo Morales.