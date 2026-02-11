Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, llegó a Estados Unidos la tarde de este martes 10 de febrero para sostener un encuentro oficial con el presidente Donald Trump.

De acuerdo con la información, el encuentro oficial entre los mandatarios se celebrará mañana 11 de febrero y entre los temas principales se encuentran las tensiones con Irán.

Hoy martes 10 de febrero, Benjamin Netanyahu arribó a Estados Unidos para mantener una conversación con Donald Trump en torno a las negociaciones de paz en Medio Oriente.

Los reportes indican que el principal tema a abordar es el programa nuclear de Irán, sobre el que Benjamin Netanyahu espera que Donald Trump intervenga para deshabilitar la amenaza nuclear iraní.

Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos en Medio Oriente, se reunió la semana pasada con Netanyahu, pero no se logró ningún avance, pues Israel insiste que “Irán ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en sus promesas”.

Mientras que el gobierno de Donald Trump busca mediar y evitar un nuevo conflicto en la región, Benjamín Netanyahu ha expresado públicamente sus intenciones de atacar a Irán.

Benjamin Netanyahu se reunirá mañana con Donald Trump y se espera que, tras la reunión, se den a conocer los temas y acuerdos alcanzados en el encuentro oficial, con sede en Washington.