La polémica llegó a Eurovisión 2026; Israel en riesgo de no participar debido al conflicto con Palestina.

El rechazo a Israel y las políticas de Benjamín Netanyahu también están presentes en el festival Eurovisión, ya que a su vez, varios países han rechazado participar si dicha nación asiste.

Israel en riesgo de no participar en Eurovisión 2026

La participación de Israel en Eurovisión 2026 será votada por las emisoras miembros del evento en el mes de noviembre.

Así lo dieron a conocer los organizadores del Festival de la Canción Eurovisión.

Esto debido a que han aumentado las amenazas de boicot para que Israel se excluido por la guerra en Gaza.

Eurovisión (Eurovision Song Contest / Facebook)

Dave Goodman, portavoz de la junta de la Unión Europea de Radiodifusión, que congrega a las emisores públicas y organiza el evento manó una carta a los miembros de Eurovisión.

En la misiva se expresa que la votación para decidir si Israel participa, se dará en una reunión general extraordinaria en línea.

Los integrantes del festival europeo decidirán si la emisora pública israelí, Kan, será incluida en Eurovisión 2026.

Para dejar fuera a Israel, se necesitará una “mayoría absoluta” de votaciones, aseveró Dave Goodman.

Eurovisión (Eurovision Song Contest / Facebook)

Esto son los países que han amenazado con no participar en Eurovisión 2026 si no se excluye a Israel

Hasta el momento, son 4 los países que amenazan con declinar su participación en Eurovisión 2026 si se permite que Israel aparezca en el evento musical:

Irlanda

Países Bajos

Eslovenia

España

Cabe destacar que la inclusión de Israel en Eurovisión se remonta al año 1973.

Israel es miembro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), asociación que aglomera a 56 países y 35 miembros asociados de 21 estados de:

Europa

África del Norte

Medio Oriente

La polémica con Israel en Eurovisión ya se dio en 2024, cuando los organizadores le solicitaron cambiar la letra de October Rain.

El tema aparentemente hacía alusión al taque fronterizo de Hamás ocurrido el 7 de octubre 2023 donde mil 200 israelíes murieron y terminó por provocar la guerra.

Después de las modificación de la canción, esta se tituló Huracán y la interpretó la cantante Eden Golan.