Diversas zonas de Europa viven una intensa ola de calor que ha provocado alteraciones en la vida cotidiana de la población y las actividades de conocidos recintos culturales.

Estos países se han visto afectados por una inusual ola de calor que ha llegado hasta los 40 grados:

Francia

España

Reino Unido

Italia

Bélgica

Europa vive una ola de calor producida por el cambio atmosférico conocido como “bloque Omega”, el cual mantiene atrapadas las masas de aire caliente sobre este continente.

Estos países europeos viven una inusual ola de calor

El “bloque omega” eleva las temperaturas hasta 18 grados por encima de lo normal, por lo que se retiene el calor sobre las regiones por tiempo prolongado. Esta situación ha afectado al menos 5 países europeos.

Francia vive un récord histórico de calor; el pasado martes 23 de junio registró el día más caluroso, con una temperatura máxima de 40 grados en París.

Ante esta inusual ola de calor, el Servicio Meteorológico Meteo-France amplió al jueves 25 de junio la alerta roja.

Museo del Louvre (Thibault Camus / AP)

La ola de calor ha dejado al menos 40 muertos en Francia por ahogamiento mientras intentaban refrescarse.

La Torre Eiffel y el Museo del Louvre redujeron sus horarios de apertura para proteger a sus trabajadores y visitantes.

Mientras que Reino Unido registró este miércoles la temperatura más alta observada en junio en décadas, con 35 grados.

La Oficina Meteorológica advierte que en Inglaterra, Gales podría presentar temperaturas de 38 grados en los siguientes días.

España e Italia alertan sobre la ola de calor tras primeras víctimas mortales

La Agencia Estatal de Meteorología de España emitió Alerta Roja por los recientes episodios de calor que van hasta los 44 grados.

España registró a sus primeras víctimas mortales por la ola de calor; se trata de dos adultos mayores que murieron por un golpe de calor.

En Italia se aplicó una alerta máxima en 16 ciudades como Roma, Milán y Florencia por la ola de calor que podría prologarse en los siguientes días.

Mientras que Bélgica ha registrado una temperatura récord de 35 grados y esto ha provocado la cancelación de servicios ferroviarios y de autobús, así como la suspensión de actividades escolares.