Estados Unidos enfrenta una de las olas de calor más intensas de su historia, con temperaturas récord superiores a 40 °C en 48 estados a partir del viernes 10 de julio de 2026.

El fenómeno se debe a una cúpula de calor, que atrapa el aire caliente y bloquea viento y lluvias, elevando las temperaturas entre 8 y 14 grados por encima de lo normal.

Autoridades advierten riesgos de incendios forestales, afectaciones sanitarias y noches sofocantes con temperaturas superiores a 27 °C en varias regiones.

Estados Unidos enfrenta ola de calor con temperaturas récord

48 de los 50 entidades de Estados Unidos enfrentará una ola de calor que provocará temperaturas de entre 32 y más de 40 grados centígrados.

Se pronostican las temperaturas más elevadas en estados como:

Arizona California Nevada Nevada Dakota del Sur Dakota del Norte Utah Montana Colorado Idaho Wyoming

California será uno de los estados más afectados por la ola de calor en Estados Unidos (Google)

Algunas localidades de Montana, Wyoming y Dakota, Sur y Norte, podrían tener temperaturas de hasta 40 grados centígrados.

El Sistema Meteorológico Nacional de Estados Unidos prevé más de 90 récords locales de temperatura, ya que la ola de calor prevalecerá hasta el miércoles 15 de julio.

La cúpula de calor provocará una masa de aire caliente que bloqueará el viento y lluvias; este fenómeno podría desplazarse y extenderse de costa a costa en Estados Unidos durante 10 días.

Estados Unidos toma precauciones por ola de calor ante posibles riesgo

Las comisiones más extremas por la ola de Calor en Estados Unidos se presentan en zonas de las Montañas Rocosas hasta Oregón, así como partes de california.

Autoridades de Estados Unidos prevén riesgos sanitarios e incendios forestales tras la cúpula de calor que perecerá en el país hasta por 10 días.

Una de las preocupaciones más latentes son las temperaturas nocturnas, las cuales podrían rebasar los 27 grados centígrados en regiones como Texas, Florida y Carolina del Norte.