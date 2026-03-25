La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica que declara la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia, con 123 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones.

La iniciativa, impulsada por una coalición de países africanos, caribeños y latinoamericanos, busca justicia para los descendientes de las víctimas y medidas de reparación.

Entre las propuestas se incluyen disculpas formales, indemnizaciones, garantías de no repetición y reforzar la educación sobre la esclavitud en escuelas.

Estados Unidos, Argentina e Israel fueron las tres naciones que votaron en contra. Mientras que entre las 52 abstenciones se encuentran Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido.

Esclavitud fue declarado por la ONU como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia
Esclavitud fue declarado por la ONU como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia (Especial)

Puntos claves en la resolución de la ONU en torno a la esclavitud

El reconocimiento de la esclavitud como crimen de lesa humanidad clasifica la esclavización de africanos como un sistema “cosificado y racializado”.

En la iniciativa, presentada por una coalición de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, se subraya la obligación que se tiene ahora en la reparación de un legado herido.

El escrito pide a las naciones que se vieron involucradas en la trata histórica de esclavos lleven a cabo procesos de justicia restaurativa.

Entre algunos de los puntos propuestos para este propósito se encuentran:

  • Una disculpa plena y formal
  • Medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción
  • Garantías de no repetición 
  • Modificaciones de leyes, programas y servicios para combatir el racismo y la discriminación sistémica
ONU
ONU (Unsplash)

Del mismo modo, se pide a los Estados miembros que refuercen en materia de conmemoración, educación e investigación en temas de esclavitud en las escuelas.

Así como apoyar las iniciativas de reparación de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe.

Esclavitud fue declarado por la ONU como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia
Esclavitud fue declarado por la ONU como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia (Especial)