La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica que declara la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia, con 123 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones.

La iniciativa, impulsada por una coalición de países africanos, caribeños y latinoamericanos, busca justicia para los descendientes de las víctimas y medidas de reparación.

Entre las propuestas se incluyen disculpas formales, indemnizaciones, garantías de no repetición y reforzar la educación sobre la esclavitud en escuelas.

Estados Unidos, Argentina e Israel fueron las tres naciones que votaron en contra. Mientras que entre las 52 abstenciones se encuentran Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido.

Esclavitud fue declarado por la ONU como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia (Especial)

Puntos claves en la resolución de la ONU en torno a la esclavitud

El reconocimiento de la esclavitud como crimen de lesa humanidad clasifica la esclavización de africanos como un sistema “cosificado y racializado”.

En la iniciativa, presentada por una coalición de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, se subraya la obligación que se tiene ahora en la reparación de un legado herido.

El escrito pide a las naciones que se vieron involucradas en la trata histórica de esclavos lleven a cabo procesos de justicia restaurativa.

Entre algunos de los puntos propuestos para este propósito se encuentran:

Una disculpa plena y formal

Medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción

Garantías de no repetición

Modificaciones de leyes, programas y servicios para combatir el racismo y la discriminación sistémica

ONU (Unsplash)

Del mismo modo, se pide a los Estados miembros que refuercen en materia de conmemoración, educación e investigación en temas de esclavitud en las escuelas.

Así como apoyar las iniciativas de reparación de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe.