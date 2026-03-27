La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que más de 10 mil colombianos han sido reclutados como mercenarios para participar en diferentes guerras alrededor del mundo.

Michelle Small, miembro del grupo de trabajo de la ONU en la materia, señaló que el fenómeno de reclutar personas del extranjero para combatir en guerras ha ido en aumento los últimos años.

“El fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades”. Michelle Small

ONU estima reclutamiento de 10 mil colombianos como mercenarios (Pamela Smith / AP)

ONU alerta por reclutamiento de 10 mil colombianos como mercenarios en el mundo

El Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la ONU estima que más de 10 mil ciudadanos de Colombia han sido reclutados como mercenarios para participar en conflictos armados del mundo.

La ONU explica que los colombianos son los más solicitados debido a que, en su mayoría, son exmilitares o exintegrantes de fuerzas de seguridad, buenos perfiles para desempeñarse en combate.

Este organismo advirtió que el reclutamiento de extranjeros como mercenarios pone en riesgo los derechos humanos, pues, muchos suelen desaparecer o morir en la guerra y su familia nunca vuelve a saber de ellos.

La falta de oportunidades en sus lugares de origen y la promesa de un buen salario, son dos de las razones que motivan a colombianos, y ciudadanos de otros países, a aceptar ser mercenarios en el extranjero.

Pese a la promesa de un pago, se desconoce la calidad de vida que llevan los mercenarios, así como, dado el caso, las situaciones de su muerte, por lo que no se descarta redes de engaños y violaciones a los derechos humanos.