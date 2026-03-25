El gobierno de Ghana pidió a Estados Unidos disculparse por la esclavitud africana durante una votación reciente en la Asamblea General de la ONU.

La resolución fue impulsada por el presidente de Ghana, John Mahama, quien busca abrir el camino hacia la reparación histórica por la trata transatlántica de africanos esclavizados.

El documento fue aprobado con 123 votos a favor, pero Estados Unidos votó en contra, argumentando que la resolución presenta problemas legales y conceptuales sobre reparaciones históricas.

Ghana pide a Estados Unidos disculparse por la esclavitud africana y debate reparaciones históricas

El embajador estadounidense, Dan Negrea, calificó la resolución como “altamente problemática” al rechazar que exista un derecho legal a reparaciones por hechos históricos.

Negrea sostuvo que los actos mencionados no eran ilegales bajo el derecho internacional en su momento , lo que, afirmó, impide establecer responsabilidades jurídicas actuales para Estados involucrados.

Bandera de Estados Unidos (Unsplash)

El documento aprobado plantea medidas de justicia restaurativa, incluyendo disculpas formales, indemnizaciones, rehabilitación y garantías de no repetición para las comunidades afectadas por la esclavitud histórica.

También propone modificar leyes, programas y servicios públicos para combatir el racismo estructural y la discriminación sistémica que, según el texto, persisten como consecuencia directa del pasado esclavista.

Países del Reino Unido y miembros de la Unión Europea se abstuvieron, aunque reconocieron la gravedad histórica del comercio de esclavos africanos.

Representantes europeos argumentaron que comparar tragedias históricas podría afectar la memoria de las víctimas, postura similar a la expresada por la delegación estadounidense durante el debate.

Ghana insistió en que la resolución busca evitar el olvido y avanzar hacia la justicia, subrayando que la esclavitud fue sistemática, prolongada por más de 300 años.