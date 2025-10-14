El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, respondió con un “sin comentarios” luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió no ir a la Cumbre de las Américas por las exclusiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Claudia Sheinbaum ha dicho que no está de acuerdo con la exclusión de países en el evento que se va a llevar a cabo el 4 y 5 de diciembre en República Dominicana.

La expresión “sin palabras” fue en referencia a lo que Claudia Sheinbaum dijo al enterarse del Premio Nobel de la Paz era para María Corina Machado, líder opositora en Venezuela.

“Yo voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia cuando le preguntaron sobre qué opinaba ella sobre el premio Nobel de la Paz y ella dijo “no comentarios”, yo quiero contestar con esas mismas palabras. Lo que sí quiero destacar es que en la Cumbre de las Américas la República Dominicana está comprometida con las tres D, Dialogo, Democracia y Derechos Humanos, de eso se trata la Cumbre de las Américas" Luis Abinader. Presidente de República Dominicana

El gobierno de México aún analiza si habrá representación en la Cumbre de las Américas mediante la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

Claudia Sheinbaum prioriza otros temas ante la Cumbre de las Américas

Claudia Sheinbaum dijo que se va a quedar en México debido a la atención que requiere el tema de las lluvias que dejaron afectaciones en cinco estados.

No obstante, faltan casi dos meses para para la mencionada Cumbre de las Américas en Santo Domingo, República Dominicana.

República Dominicana recuerda que Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados anterior Cumbre de las Américas

El gobierno de República Dominicana ha dicho que la razón para no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua es por “un criterio estrictamente multilateral”.

El gobierno de Luis Abinader agregó que los mismos países no participaron en la Cumbre de las Américas de 2022 realizada en Estado Unidos y que lo que se buscaba era favorecer una mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro.

Cabe recordar que Cuba, Venezuela y Nicaragua no estuvieron en la Cumbre de las Américas de 2022 y tampoco participó México, por la exclusión.

En esa ocasión, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien protestó al respecto.