Gustavo Petro decretó emergencia económica y social por 30 días en Colombia tras el rechazo a su reforma tributaria.

Colombia enfrenta una crisis fiscal tras el rechazo del Congreso para que Gustavo Petro aumentara los impuestos.

Gustavo Petro declara emergencia económica tras rechazo de reforma tributaria

Desde hace varios días, Gustavo Petro mencionó que Colombia padecía un déficit primario en las finanzas públicas desde la anterior administración.

Ante esta situación, el presidente de Colombia declaró una emergencia económica y advirtió que, si la Corte Constitucional decide abolir este decreto, existe el riesgo de tornarse grave.

Gustavo Petro (AP )

La oposición asegura que Colombia no necesita una reforma tributaria y acusa al gobierno de derrochar recursos del estado, así como exige que se reduzca el gasto público para aminorar las consecuencias del déficit fiscal.

Gustavo Petro argumenta que la emergencia económica se justifica por la posición fiscal en la que se encuentra Colombia, según reveló el decreto del 22 de diciembre.

Con el cual, el gobierno puede promulgar aumentos de impuestos sin la aprobación del Congreso .

Gustavo Petro niega que esté “endeudando” a Colombia

Previo al decreto de emergencia económica, Gustavo Petro compartió un mensaje en X para aclarar la situación económica que vive Colombia.

El mandatario negó que Colombia se esté endeudando para “financiar gastos del actual gobierno”.

“Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos, que en el caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República” Gustavo Petro

Gustavo Petro asegura que la deuda externa de Colombia no aumenta y que, por el contrario, tiende a disminuir.

“La diferencia entre deuda pública bruta y neta es que para endeudarse hay que dejar como garantías de corto plazo unos dineros en la banca nacional o internacional. Esos dineros se recuperan en el corto plazo” Gustavo Petro

Asimismo, Gustavo Petro insiste en que la actual deuda es insostenible por la situación económica “porque la ecuación económica fundamental de las finanzas públicas no se cumple”.

“El decreto de emergencia en materia tributaria se basará en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechaza “, expresó Gustavo Petro en X.