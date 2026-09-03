Estados Unidos sanciona a Fidel Castro Calis, nieto de Raúl Castro

Estados Unidos elevó la presión sobre el gobierno de Cuba al ampliar su paquete de sanciones contra personas y empresas vinculadas con la isla.
Entre los nuevos incluidos figura Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, así como varias compañías relacionadas con los sectores financiero, energético y minero.
La decisión coincide con otras acciones emprendidas por Estados Unidos contra integrantes del círculo cercano de Raúl Castro.
Las medidas contemplan restricciones financieras y el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense, además de eventuales repercusiones para socios comerciales.
Marco Rubio explica el porqué de la sanción a Fidel Castro Calis, nieto de Raúl Castro
Mediante una carta informativa, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que la decisión se tomó con base a la explotación de recursos naturales y reservas energéticas que benefician al gobierno de la isla.
“Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos
Las personas y empresas designadas quedan sujetas a restricciones sobre sus operaciones dentro del sistema financiero estadounidense. Cualquier activo que se encuentre bajo jurisdicción de Estados Unidos ha sido bloqueado.
La medida también afecta a empresas que mantengan relaciones comerciales con los sancionados.
Personas y empresas sancionadas
- Fidel Ernesto Castro. Vinculado directamente a Raúl Castro.
- Banco Exterior de Cuba (BEC). Institución financiera con sede en La Habana, encargada de realizar operaciones de comercio exterior y transacciones internacionales.
- Comercial Cupet S.A., empresa dedicada al comercio mayorista de combustibles y productos relacionados con el sector energético.
- Abapet, compañía dedicada a la importación de maquinaria para la industria petrolera.
- Nicarotec (Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour). Empresa minera.
- Cexni. Compañía importadora y abastecedora de níquel.