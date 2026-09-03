Estados Unidos elevó la presión sobre el gobierno de Cuba al ampliar su paquete de sanciones contra personas y empresas vinculadas con la isla.

Entre los nuevos incluidos figura Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, así como varias compañías relacionadas con los sectores financiero, energético y minero.

La decisión coincide con otras acciones emprendidas por Estados Unidos contra integrantes del círculo cercano de Raúl Castro.

Las medidas contemplan restricciones financieras y el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense, además de eventuales repercusiones para socios comerciales.

Marco Rubio explica el porqué de la sanción a Fidel Castro Calis, nieto de Raúl Castro

Mediante una carta informativa, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que la decisión se tomó con base a la explotación de recursos naturales y reservas energéticas que benefician al gobierno de la isla.

“Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”

Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos

Las personas y empresas designadas quedan sujetas a restricciones sobre sus operaciones dentro del sistema financiero estadounidense. Cualquier activo que se encuentre bajo jurisdicción de Estados Unidos ha sido bloqueado.

La medida también afecta a empresas que mantengan relaciones comerciales con los sancionados.

Estados Unidos sanciona a Fidel Castro Calis, nieto de Raúl Castro
Estados Unidos sanciona a Fidel Castro Calis, nieto de Raúl Castro (@SecRubio / X)

Personas y empresas sancionadas

  • Fidel Ernesto Castro. Vinculado directamente a Raúl Castro.
  • Banco Exterior de Cuba (BEC). Institución financiera con sede en La Habana, encargada de realizar operaciones de comercio exterior y transacciones internacionales.
  • Comercial Cupet S.A., empresa dedicada al comercio mayorista de combustibles y productos relacionados con el sector energético.
  • Abapet, compañía dedicada a la importación de maquinaria para la industria petrolera.
  • Nicarotec (Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour). Empresa minera.
  • Cexni. Compañía importadora y abastecedora de níquel.