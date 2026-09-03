Estados Unidos elevó la presión sobre el gobierno de Cuba al ampliar su paquete de sanciones contra personas y empresas vinculadas con la isla.

Entre los nuevos incluidos figura Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, así como varias compañías relacionadas con los sectores financiero, energético y minero.

La decisión coincide con otras acciones emprendidas por Estados Unidos contra integrantes del círculo cercano de Raúl Castro.

Las medidas contemplan restricciones financieras y el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense, además de eventuales repercusiones para socios comerciales.

Marco Rubio explica el porqué de la sanción a Fidel Castro Calis, nieto de Raúl Castro

Mediante una carta informativa, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que la decisión se tomó con base a la explotación de recursos naturales y reservas energéticas que benefician al gobierno de la isla.

“Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen” Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos

Las personas y empresas designadas quedan sujetas a restricciones sobre sus operaciones dentro del sistema financiero estadounidense. Cualquier activo que se encuentre bajo jurisdicción de Estados Unidos ha sido bloqueado.

La medida también afecta a empresas que mantengan relaciones comerciales con los sancionados.

Estados Unidos sanciona a Fidel Castro Calis, nieto de Raúl Castro (@SecRubio / X)

Personas y empresas sancionadas