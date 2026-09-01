Medios de Estados Unidos reportaron que el expresidente de Cuba, Raúl Castro, habría sufrido un accidente cerebrovascular y se encuentra en estado crítico, aunque sigue con vida.

A sus 95 años, Raúl Castro reapareció públicamente el 13 de agosto en un homenaje a su hermano Fidel Castro, pero desde entonces no ha sido visto.

El gobierno de Cuba no ha emitido pronunciamiento oficial, mientras se recuerdan sus antecedentes médicos: cáncer digestivo, cirrosis hepática y deterioro cognitivo.

La incertidumbre sobre el estado de salud de Raúl Castro mantiene la atención sobre La Habana.

Raúl Castro, ex presidente de Cuba (Especial)

Raúl Castro habría sufrido un accidente cerebrovascular; reportan que estaría grave

El 13 de agosto de 2026, el expresidente de Cuba, Raúl Castro, reapareció públicamente al participar en un homenaje por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro.

A 19 días de la última vez que Raúl Castro fue visto en público, el martes 1 de septiembre se reportó que el expresidente habría sufrido un accidente cerebrovascular por el que estaría grave.

Fue el diario de Estados Unidos con circulación en Miami, Las Américas, el medio de comunicación que reportó el presunto deterioro en la salud del exmandatario cubano.

Al respecto, el diario señaló que una fuente confidencial cercana a la familia Castro informó que si bien el hombre de 95 años de edad no ha muerto, sí se encuentra en estado crítico.

Raúl Castro, ex presidente de Cuba (Especial)

Gobierno de Cuba no se ha pronunciado por estado de Raúl Castro

Cabe destacar que hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad o instancia del gobierno de Cuba ha emitido información con respecto al estado de salud de Raúl Castro.

Por ello, no se tiene certeza sobre las versiones que afirman que habría sufrido un accidente cerebrovascular, y solo se cuentan con reportes sobre otras enfermedades previas que lo aquejan: